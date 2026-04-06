Lieldienās tiek daudzināta saule. Saules simbols parādās daudzās lietās – ola ir apaļa kā saule, arī plācenis ir apaļš kā saule.
Lieldienās jāceļas pirms saules, lai līdz ar saullēktu uzņemtu jaunu enerģiju.
Lieldienās jāēd tikai olas. Ēdot daudz gaļas, pastāvot risks, ka visu gadu mocīs kukaiņi.
Lieldienā nededzina guni, jo tad neaug kāposti.
Lieldienas rītā, saulei lecot, jāmazgā mute, jo tad tiekot skaists.
Pirmos Lieldienas svētkos agri rītā nedrīkst gulēt, ja gulēsi, tad velns no papēžiem sūc asinis.
Lieldienas rītā priekš saules lēkta jāuzliek sāls uz staba gala un jāatstāj līdz saules rietam – derīgs visām slimībām.
Ja pa Lieldienām apēd nepāra skaitu olu, tad tam notiks kāda nelaime.
Pirmajā Lieldienu rītā jāpurina ābeles, lai vasarā būtu daudz ābolu.
Tiem, kuri vēlas iegūt naudu, Lieldienu rītā jālasa skaidas.
Lieldienu naktī ar pīlādža rungu jāskrien apkārt mājai, lai burvji netiek mājā iekšā.
Kurš Lieldienās pirmais laukā iziet, tam tajā gadā laime gaidāma.
