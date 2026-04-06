Ukrainiete Inna – bloga "Mana sēta" autore – aicina izmēģināt viņas pārbaudītās receptes un no bērza sulām pagatavot gan dzirkstošu dzērienu, gan medus un kviešu kvasu.

Miežu kvass

  • 3 l bērzu sulas
  • 1 glāze miežu
  • 100 g cukura

Bērzu sulu izkāš caur marli. Uz sausas pannas maisot apcep miežus, līdz tie kļūst zeltaini brūni un atveras. Sulu lej traukā ar vaļīgu vāku, piemēram, var izmantot burku vai emaljētu katlu. Sulai pievieno pusglāzi cukura un apgrauzdētos miežus, visu rūpīgi samaisa. Trauku ar sulu tur siltā telpā 4–6 dienas. Gatavo kvasu izkāš un uzglabā ledusskapī.

Sulu var katru dienu apmaisīt, lai cukurs izšķīstu un notiktu rūgšana.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē