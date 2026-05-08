Pareizi izvēlēta vieta un sagatavota augsne nodrošinās vīnogām ilgu mūžu un bagātīgu ražu.

Rakstā uzzini:

  • 🌞 Izvēlies saulainu, siltu vietu (vismaz 6–8 h saules dienā)
  • 🧱 Ideāli – pie ēkas dienvidu sienas, īpaši jutīgākām šķirnēm
  • 🌬️ Nodrošini aizsardzību no ziemeļu vējiem
  • 🌱 Augsnei jābūt irdenai, gaisu un ūdeni caurlaidīgai
  • 🍂 Uzlabo augsni ar kompostu, humusu vai kūtsmēsliem
  • ⚠️ Izvairies no smaga māla, tīras smilts un kūdras
  • 🪱 Pievērs uzmanību maijvaboļu kāpuriem augsnē
  • 🧪 Ja trūkst barības vielu, izmanto sabalansētus minerālmēslus
  • ⛏️ Sagatavo stādīšanas vietu laicīgi un dziļi (līdz ~1 m)

