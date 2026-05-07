Pavasarīgā džempera rakstā izmantoti tikai labiskie un kreiliskie valdziņi*.
Materiāli
- jaukta sastāva dzija (akrils 80%, vilna 15%, viskoze 5%)
- adāmadatas nr. 3,5
Darba gaita
Uzmet 120 valdziņus un ada valnīti labiski–kreiliski (1:1). Vienu rindu ada turp, atpakaļ labiski. Tad sāk adīt rakstu (sk. zīm.).
Rokriņķim norauc ~6 valdziņus. Turpina adīt, veidojot kakla izgriezumu.
Tāpat ada mugurpusi un abas daļas sašuj.
Piedurknei uzņem valdziņus rokriņķī. Ada piedurkni vajadzīgajā garumā, pakāpeniski to sašaurinot. Visu nobeidz ar valnīti.
Uzņem kakla izgriezuma valdziņus un ada valnīti tāpat kā apakšmalai un piedurknēm.
*Sadarbībā ar žurnālu "Praktiskie Rokdarbi"
