Redīss ir viens no pirmajiem dārzeņiem, kas spēj mazināt pavasara nogurumu un vitamīnu defi cītu. Tajā ir krietns lādiņš C vitamīna, kā arī B grupas vitamīni, kas atbildīgi par atmiņu, stimulē centrālo nervu sistēmu, stabilizē cukura līmeni asinīs. Kālijs un dzelzs – galvenie mikroelementi. Fermenti, kas ir redīsā, aktivizē vielmaiņu, tāpēc pavasara piknikā tas lieliski iederas kopā ar ceptu gaļu. Šoreiz iedvesmai - redīsu zupa.

Sastāvdaļas

  • 500 g redīsu
  • 2–3 kartupeļi 
  • 1 sarkanais sīpols
  • 0,5 l dārzeņu buljona
  • olīveļļa
  • sāls, pipari

 

