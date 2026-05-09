Ir dārzeņi, kurus ēdam tikai svaigā veidā, jo tā pieņemts. Bet pamēģiniet šopavasar uzcept redīsus!

Pagatavot ceptus redīsus ir vienkāršāk nekā uzvārīt putru. Tos nomazgā, nogriež lapiņas un astītes, pārgriež uz pusēm un saliek cepamajā veidnē. 

Pārslaka ar olīveļļu, pārkaisa piparus un sāli un cep + 220 °C sakarsētā cepeškrāsnī aptuveni 12 minūtes, līdz tie top zeltaini brūni. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē