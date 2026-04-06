15. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienā (6.03.) mēslo, piesēj un sēj zālājus. Sēj salātus, kāpostus un puravus dēstiem. Stāda sīpolus lokiem.
- Ziedu dienā (7.03.) sēj garšaugus un ārstniecības augus.
- Augļu dienās (8., 9.04.) sēj zirņus un pupas agrai ražai.
- Sakņu dienā (12.04.) sagatavo kartupeļu sēklu un liek to diedzēšanai un apzaļošanai gaišā vietā. Aprušina un mēslo ziemas ķiplokus. Sēj pastinakus, burkānus, melnsaknes, sīpolus.
Pārdomas
Vasarā, kad sazēluši citi augi, sūnas dārzos vairs acīs nekrīt. Tad jādodas tās meklēt uz purviem un mežiem. Taču aprīļa sākumā tās vēl atrodamas pašu dārzos un pagalmos. Neesam jau nekādi lielie sūnu mīlētāji kā japāņi, kas iekārto speciālus sūnu dārzus. Taču izrādās, ka pie mums ir liela šo seno augu daudzveidība. Vikipēdijā teikts, ka sūnaugi ir augu valsts primitīvākā apakšvalsts ar ļoti senu izcelsmi. Tās ir sporaugi ar sarežģītu attīstību un paaudžu maiņu. Zināmā mērā arī augu valsts pionieri, kas spēj iekarot jaunas teritorijas un panest nelabvēlīgus apstākļus. Latvijā esot satopamas 648 sūnu sugas, 12 pasugas un 21 varietāte. Sūnas pēta botānikas nozare brioloģija. Pētnieki tām devuši skaistus nosaukumus, piemēram, dzegužlini, vāverastītes, šķeltcepurenes, ragvācelītes, maršancijas u. c. Cik par to visu piedomājam, kopjot dārzu, rūpējoties par ēkām, staigājot pa mežu. Parastais uzskats, ja sūnām apaudzis, tad labi nav, vecs – un viss.
Aprīlis
