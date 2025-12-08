Agrīnais Visums, kas izveidojies drīz pēc Lielā Sprādziena, pamatā sastāvēja no vieglajiem elementiem, piemēram, ūdeņraža, hēlija un litija, savukārt smagākie elementi, piemēram, skābeklis, veidojās saistībā ar zvaigznēs notiekošajām kodolsintēzes reakcijām un supernovu uzsprāgšanas rezultātā izplatījās galaktikās. Šis nepārtrauktais elementu sintēzes process kosmiskās vēstures gaitā noveda pie dažādu elementu uzrašanās, un tie visi kopā tagad veido mūsu pasauli un visus tajā esošos dzīvos organismus.
Nesen Japānas Nacionālās astronomijas observatorijas pētnieku grupa Kimihiko Nakadžimas vadībā izmantoja jaunākos orbitālo teleskopu iegūtos datus nolūkā izmērīt skābekļa līmeni 138 galaktikās, kas eksistējušas Visuma pirmos divus miljardus gadu, veicot faktiski satriecošu atklājumu – lielākajā vairākumā šo galaktiku skābekļa daudzums bija pielīdzināms tam, kāds novērojams mūsdienu galaktikās. Bet tostarp visvairāk pētniekus satrieca tas, ka sešām no septiņām izlases kārtā izvēlētajām galaktikām, kas eksistējušas jau tad, kad Visuma vecums vēl bijis “tikai” 500–700 miljoni gadu, skābekļa saturs bija aptuveni divkārt mazāks par to, kādu varēja iedomāties. Viss liecina par to, ka attiecīgais skābekļa daudzums tik strauji palielinājies pat ievērojami agrāk, nekā to bija prognozējuši astronomi, un tas norādot uz to, ka dzīvībai nepieciešamās sastāvdaļas, piemēram, skābeklis, varēja būt itin viegli pieejamas arī jau agrīnajā Visumā.
Nakadžima paskaidrojis pētījumā iegūto rezultātu nozīmi, uzsverot, ka tie ļauj apšaubīt vispārpieņemto uzskatu par to, ka dzīvības rašanās bija salīdzinoši nesens notikums kosmiskajā vēsturē. Proti, skābekļa daudzums šajās agrīnajās galaktikās skaidri apliecina to, ka dzīvība varēja rasties pat ievērojami agrāk, nekā zinātne uzskatījusi iepriekš. Šā atklājuma sekas var izrādīties patiešām ļoti nozīmīgas, jo rada virkni intriģējošu jautājumu par iespējamo dzīvības formu eksistēšanu jau agrīnajā Visumā. Katrā ziņā šie rezultāti gluži jaunā izgaismojumā paplašina cilvēces zināšanas par agrīno Visumu, tā ķīmisko sastāvu un pietiekami labvēlīgajiem apstākļiem dzīvības eksistēšanai.
