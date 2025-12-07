Mūsdienās katru gadu parādās aizvien jauni automašīnu modeļi, savukārt labi pazīstamie nosaukumi kļūst par vēstures sastāvdaļu. Taču izrādās, ka šajā klāstā ir arī savi visīstākie ilgdzīvotāji, kas jau ilgus gadus paliek pārdošanā un apgrozībā, un tas, protams, savā ziņā ir izcils fenomens. Šajā reizē aplūkosim cilvēces vēsturē piecas vispopulārākās automašīnas.

Toyota Corolla; 

kopš 1966. gada pārdots vismaz 51 miljons mašīnu

Kopš pirmās parādīšanās tirgū šis japāņu autobūves brīnums acumirklī kļuva par pastiprinātas ievērības objektu, un jau 1974. gadā tas kļuva par vispārdotāko auto pasaulē. Turpmāk, ja arī Corolla zaudēja savas pozīcijas, tad tas notika ļoti reti un tikai uz salīdzinoši neilgu laiku. Pēdējo reizi tas esot atgadījies 2023. gadā, kad pārdošanas rādītāju ziņā pasaules reitinga priekšgalā uz mirkli bija nostājies krosovers Tesla Model Y, tādējādi pārtraucot 26 gadus (!) nepārtraukto Corolla dominēšanu. 1997. gadā Corolla kļuva par vispārdotāko automašīnu, apsteidzot vācu VolkswagenBeetle, bet 2005. gadā tā kļuva par Ginesa rekorda īpašnieci – kā vēsturē pirmā automašīna, kas pārdota vairāk nekā 30 miljonu “tirāžā”. 2021. gadā Corolla jau sasniedza 50 miljonu robežu, un tajā momentā šim modelim bija nomainījušās 12 paaudzes – sedans, hečbeks, universāls, kupeja un tamlīdzīgi. 2025. gadā pārvarēta arī 51 miljona robeža.

