"Spīganas" pēdējais numurs, kā jau tam gada noslēgumā piedien būt, ir veltīts atskatam uz posmu, kas noslēdzas, un dažādu jomu ekspertu prognozēm, kas iezīmē 2026. gadu.
Klajā nākusi jaunā "Spīgana" – rakstu šos vārdus pēdējo reizi, un ir tāda kā smeldzīte: seši gadi pavadīti, domājot par to, kas tevi varētu interesēt, kas tev varētu noderēt un kā tev palīdzēt apjaust, ka mūsu – spīganu – patiesībā ir daudz. Kā izrādījās – tomēr ne tik daudz, lai varētu nostāvēt pret nemitīgi augošajām izmaksām visās jomās.
Es kā astroloģe saskatu tajā arī laikmetu maiņu – lielie planētu cikli nosaka, ka mainās veids, kādā mēs patērējam informāciju, un cīkstēties pretī laikmeta iezīmēm ir bezjēdzīgi. Tas ir lieks enerģijas patēriņš!
Bet nu – par to, kas vēl lasāms šajā izdevumā.
Numura lielās intervijas varone ir dziedniece, zāļu sieva sudžoka tehnikas meistare valcēniete Lāsma Engere. Sarunā ar viņu uzzināsi, kā palīdzēt sev ar vienkāršām, ikvienam pieejamām metodēm.
Otra lielā saruna ir ar uzņēmēju Vilni Priedīti, kurš uzskata – jau drīz vien ezoterika būs daudz plašāk pieņemta arī biznesa aprindās un godam pierādīs tur savu viedumu un noderīgumu.
Pirts rubrikā atradīsi gadumijas rituālu “Gaismas vārti”, Mežavecenes Krikumgrozā – noderīgas un veselīgas receptes. Minerālu eksperte Guna Kārkliņa stāsta par Ugunīgā Zirga gada kristāliem, un seno zinšu krājēja Sanita Petere piedāvā dažādus rituālus, kas, kopā ar ģimeni veikti, krāšņos tavus svētkus.
Prognožu sadaļā – gan vēdiskās, gan Austrumu astroloģijas, gan numeroloģijas, Taro un čenelinga vēstījums par nākamo gadu, kā arī lielie horoskopi katrai zodiaka zīmei.
Tradicionāli – koku horoskopi, Veselības kalendārs un "Spīganas" kalendārs.
Ilustrācijās salikām pa šo laiku izdotās "SPĪGANAS", lai uzvēdītu tev atmiņas. Īpaši tad, ja tu esi viesojusies kādā no tām, bijusi konsultante, vāka un intervijas varone, ārštata autore vai devusi ierosmi kādam materiālam. Ar dziļu cieņu un pateicību uzlieku roku uz sirds! Paldies!
Šī noteikti ir arī reize, kad jāpasaka paldies manām kolēģēm, kas šos sešus gadus rūpējās par to, ka "SPĪGANA" un tematiskie speciālizdevumi izskatās glīti un gaumīgi un bez valodas kļūdām, kas varētu sabojāt iespaidu pat par visaizraujošāko izdevumu. Paldies mūsu korektorītei Dagnijai Krūmiņai, paldies maketētājai Vinetai Danielai, kas palīdzēja ar bildēm un speciālizdevumu vākiem, un Dinai Antumai-Jansonei, kuras pārziņā bija visi te aplūkojamie vāki.
Ai, esmu noskumusi un vienlaikus arī neesmu, jo man padomā citas vietas un veidi, kā mēs ar tevi varētu satikties, dziļāk un personīgāk apgūstot ezoterikas lauciņus. Es meklēju veidus, kā turpināt savu darbu tā, lai tev tas noderētu un palīdzētu. Lūdzu, saproti – es atvados no "SPĪGANAS" projekta, nevis no tevis! Tāpat arī tavi iemīļotie autori. Visi mūsdienu komunikācijas līdzekļi ir mūsu rīcībā!
Lai nu kā, pabeigšu ar novēlējumu, ko pie viena veltu arī pati sev. Uzzini, izproti un atzīsti to, kas tu patiesībā esi. Neļauj nevienam tev iestāstīt, ka tu esi dīvaina, biedējoša, naiva, ar putniem galvā vai kā citādi tikai tāpēc, ka tava pasaule nav plakana vai trīsdimensionāla. Tev drīkst būt pašai savs, no populārākā atšķirīgs viedoklis par vīrusiem, zaļo kursu, homeopātiju, dzimumu lomām un visu ko, bet vēl svarīgāk, ka tu skaidri zini – tu esi Radītāja daļa, nonākusi šeit un tagad, lai radītu un piedzīvotu savu unikālo dzīvi harmonijā un sinerģijā ar visiem esības plāniem un savu skaisto Dvēseli. Brīvība un laime nav kaut kas "ārpusē" atrodams. Apskauju!
PAR ŽURNĀLU "SPĪGANA"
"Spīgana" ir vienīgais ezoteriskas ievirzes žurnāls Latvijā, ko veido nevis žurnālisti, bet nozares praktiķi, daloties ar savām zināšanām, pieredzi un dzīvē pārbaudītiem ieteikumiem. Kopš iznākšanas sākuma (2020. gada februāra) "Spīgana" iepazīstina ar dažādām ezoterikas nozarēm – alternatīvās veselības praksēm, senajām zināšanām un šajā gadsimtā izveidotām sistēmām, kas rūpējas par cilvēka fizisko un garīgo veselumu, sava potenciāla un dvēseles uzdevuma apjautu.
Abonē žurnālu šeit.