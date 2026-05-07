Šonedēļ, kā jau ierasts ir daudz dažādu notikumu, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
8. maijā 19:00 Laucienes kultūras namā NBS štāba orķestra ansambļa LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts. Ieeja bez maksas.
9. maijā 18:00 Kokneses kultūras centrā VPDK Liepavots 40 gadu jubilejas pasākums Liepavots deju rakstos. Ieeja bez maksas.
10. maijā 13:00 Salaspils mūzikas un mākslas dārzā Rīgava norisināsies Māmiņdienas koncerts Sajūtu piezīmes ar dziedātāju Anci Krauzi. Ieeja bez maksas.
9.–10. maijā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies starptautiskā dārzkopības izstāde Dārzs un dzīvesstils 2026, kur varēs iegādāties dažādus stādus, mēslojumu, augsnes uzlabotājus un augu aizsardzības līdzekļus, daudzveidīgas preces dārza darbiem un atpūtai, kā arī konsultēties ar zinošiem spe-ciālistiem un ainavu arhitektiem. Ieejas biļete 4 EUR, bērniem līdz 12 gadu vecumam, pensionāriem un personām ar invaliditāti ieeja bez maksas. Sīkāk vietnē: www.bt1.lv/darzs.
