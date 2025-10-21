Tikai, lūdzu, nežēlojiet mūs – draugiem, kas atbraukuši ciemos, saka Lēdurgas baznīcas kroga īpašnieki Ieva un Dainis Grozas. Pēc diviem ļaundaru izraisītiem ugunsgrēkiem un ilgākiem aizmirstības gadiem senā ēka tik tikko turas kopā. Saimnieki tās labā dara, ko spēj, un sola nepadoties.

Kad abi bija uzaicināti uz Valmieras muzeju pastāstīt par krogu plašākai publikai, uzstāšanos sākuši ar vārdiem – uzvar nevis gudrākie, bet drosmīgākie. Droši vien vajadzīgas arī siltas jūtas pret seno ēku un, protams, daudz naudas. 

Ieva un Dainis sevi sauc par vēsturisko būvju faniem, drosmes viņiem netrūkst, tikai ar finansēm pagrūtāk. Ar projektiem līdzekļus neizdodas piesaistīt, pašvaldība atjaunošanas darbus neatbalsta, privātajiem investoriem nav intereses, jo ieguldījumi varētu atmaksāties apmēram pēc 40 gadiem, atliek pašu nauda, kuru liek lietā, cik iespējams.

