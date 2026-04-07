Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
7. aprīlis – Iņ Metāla Cūka (Ūdens), sabridusi slapjas kājas, šodien var nolikties gultā ar klepu un iesnām. Sargā nervus un veselību vispār!
8. aprīlis – Jan Ūdens Žurka (Ūdens), ieslēdzot intuīciju, veiksmīgi pametīs visus grimstošos kuģus, neaizmirstot izdevīgi pārdot pārpalikušos uzkrājumus.
9. aprīlis – Iņ Ūdens Vērsim (Zeme) problēmas var sagādāt ilgā domāšana, jo apkārtējie steidzinās un nerimtīgi bakstīs. Jāpaļaujas tikai uz saviem spēkiem un paša situācijas novērtējumu.
10. aprīlis – Jan Koka Tīģeris (Koks) sola strauju un ugunīgi ašu virzību sastrēgušajās lietās. Labi tikties ar cilvēkiem, pārrunāt idejas, smelties pieredzi, gūstot jaunu iedvesmu nākotnes projektiem.
11. aprīlis – Iņ Koka Trusis (Koks) tīri sievišķīgi, ārēji maigi un pūkaini, bet iekšēji dzelžaini un noteikti paplašina savas teritorijas. Kas gan viņam spēj atteikt.
12. aprīlis – Jan Uguns Pūķis (Zeme) izrādās un lepojas ar panākumiem jebkurā stadijā. Rādi, kas tev jauns, rādi, ko māki, palaid vaļā sapņu zirgus, vēlies vairāk! Viņam realitāte neeksistē.
13. aprīlis – Iņ Uguns Čūska (Uguns) veiksmīgi sāk jaunus projektus. Viņas stiprās īpašības, precīza analītika, loģiskums, pareiza stratēģija, izdevīgums jebkurā izdevumu pozīcijā ļaus ātri tos ieviest dzīvē un gūt ienākumus.
