Kuras ir veiksmīgās dienas un kuras – labākās skaistumkopšanai, mājas tīrīšanai, bet kurās labāk nedarīt neko?
Skaistumkopšanas procedūras, ķermeņa procedūru dienas – 9., 11., 13., 18., 19., 23., 28., 29.
Manikīra dienas (ilgāk turēsies) – 8., 9., 10.
Vaksācijas/depilācijas dienas – 8., 9., 10., 15., 18.
Matu griešanas, krāsošanas dienas – 6., 7., 20.
Čeku dedzināšanas, naudas/labklājības piesaistes dienas – 2., 30.
Pirts vai zāļu vannu dienas – 4., 17., 19., 21., 23., 26., 30.
Čika (tukšais) laiks – 1. (3:30–5:50); 2. (11:55–24:00); 3. (24:00–15:10); 6. (00:29–02:31); 8. (12:51–15:04); 11. (01:23–02:55); 13. (10:42–11:55); 15. (16:07–17:07); 17. (14:52–18:57); 19. (18:47–19:57); 20. (8:17–24:00); 21. (24:00–20:00); 23. (22:28–22:41); 25. (01:21–24:00); 26. (24:00–04:04); 27. (14:12–24:00); 28. (24:00–12:02); 30. (11:51–22:10).
Veiksmes dienas (jauniem sākumiem, projektiem, mērķiem) – 4., 5., 6.
Sarežģītas, spriedzes dienas (uzmanīt emocijas, izvairīties no konfliktiem) – 16., 20., 21., 25., 30.
Mājas tīrīšanas dienas (atbrīvo-šanās no krāmiem, nevajadzīgā, ģenerāltīrīšanas dienas mājoklī) – 3., 11., 12., 20., 29., 30.
Atslodzes dienas – 2., 10., 17., 24.
Veļas mazgāšanas dienas – 2., 3., 5., 14., 22.
Būvē, remontē mājokli – 3., 7., 11., 12., 16., 21., 30.
Meditāciju, apceres dienas – 11., 13.
