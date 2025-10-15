Viens no pasaules lielākajiem saldējuma uzņēmumiem "Froneri" ir noslēdzis vienošanos par "Food Union" saldējuma biznesa iegādi Eiropā, tostarp saldējuma biznesu Latvijā.
Konkrētas finanšu detaļas netiek atklātas.
Kā informē "Food Union" pārstāvji, darījums, kas vēl ir pakļauts Latvijas Konkurences padomes apstiprinājumam, ietvers tikai saldējuma biznesu Latvijā, kas pēc atdalīšanas no piena produktu biznesa, tiks izveidots kā atsevišķs juridisks uzņēmums.
Plānots, ka darījums tiks pabeigts nākamo mēnešu laikā.
""Food Union" saldējuma bizness Eiropā ieņem spēcīgas tirgus pozīcijas katrā no pārstāvētajiem tirgiem, piedāvājot patērētāju iemīļotus vietējos zīmolus. Piena produktu bizness, kas balstīts uz vēsturiskajiem piena produktu ražotājiem – AS "Rīgas piena kombināts" un AS "Valmieras piens" – nav daļa no šī darījuma, un to īpašnieks nemainās. Nākamo mēnešu laikā, pēc konsultācijām ar darbinieku pārstāvjiem, izstrādāsim plānu saldējuma un piena produktu biznesa darbību atdalīšanai Latvijā," informē uzņēmuma pārstāvji.
Abu uzņēmumu vadības komandas veidošot esošie "Food Union Latvija" darbinieki.
""Food Union" izveidojis portfeli ar vietēji iemīļotiem zīmoliem, kuros plānojam ieguldīt, lai turpinātu attīstīt šī biznesa ievērojamo potenciālu. Mēs ar prieku sagaidīsim "Food Union" komandu "Froneri" sastāvā, lai kopā stiprinātu mūsu ambīciju – kļūt par labāko saldējuma uzņēmumu pasaulē,” norāda"Froneri" izpilddirektors Fils Grifins.
Savukārt "Food Union" izpilddirektors Eiropā un Latvijā Artūrs Čirjevskis uzsver, ka "Froneri" ir pasaules mēroga saldējuma etalons. "Latvijas zīmoli – Pols, Tio, Ekselence, Karlsons un citi "Froneri" vadībā iegūs plašāku sasniedzamību un izmantos globālā zīmolu portfeļa un pieejamo resursu priekšrocības, vienlaikus saglabājot vietējo raksturu un kvalitāti, ko patērētāji mīl."
Viņš arī norāda, ka pēdējos gados komerciālā stratēģija ar fokusu uz augstas pievienotās vērtības piena produktu kategorijām ir veicinājusi tirgus daļu pieaugumu Baltijas mājas tirgos un divciparu izaugsmi eksporta tirgos Rietumeiropā un Tuvajos Austrumos, galvenokārt sadarbojoties ar lielajām mazumtirdzniecības ķēdēm. "Pieprasījums pēc kvalitatīviem, svaigiem un veselīgākiem piena produktiem pieaug, un atdalītie piena pārstrādes uzņēmumi ar savām vēsturiskajām piena ražotnēm Rīgā un Valmierā turpinās šo solījumu īstenot," tā Artūrs Čirjevskis.
"Froneri" ir Lielbritānijā bāzēts starptautisks uzņēmums, kas izveidots 2016. gadā kā kopuzņēmums starp Nestlé un PAI Partners. Froneri darbojas vairāk nekā 25 valstīs, ar ieņēmumiem virs 5 miljardiem eiro un vairāk nekā 12 000 darbinieku visā pasaulē.
"Food Union" koncerna, kurā ietilpst "Rīgas piena kombināts" un "Valmieras piens", apgrozījums pagājušajā gadā bija 151,9 miljoni eiro, bet koncerna bruto peļņa pieauga par 2,4% - līdz 26,9 miljoniem eiro.
"Food Union" lielākā īpašniece ir "PAG Private Equity".
