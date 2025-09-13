Es i’ pārvaldnieks, sētnieks, apkopējs, dārznieks, un darba tik daudz, ka nav pat laika runāšanai, par savu dzīvi Zlēku pagasta "Ķesteru" mājās ar smaidu sejā saka Laimdota Trautmane. Saimniecību deviņdesmito gadu sākumā iegādājies viņas dēls Jānis ar vedeklu Elitu, taču ne tik daudz ēku kā šīs vietas un gleznā skata dēļ.

“Un lai jaunajai paaudzei būtu kur likties,” piebilst Laimdota. Vasaras “Ķesteros” allaž pavadījuši gan pašas mazbērni, gan radu atvases, pa visiem kopā sanācis ap padsmit bērnu kupls pulciņš. Pirmajos gados jutušies kā nometnē. Tagad kārta pienākusi mazmazbērniem, viņa nosaka un sēžas elektriskajā ratiņkrēslā, lai izrādītu plašo saimniecību, kas atjaunota pašu spēkiem. 

Vēl viens Latvijas zemes stūrītis, kas izglābts no padomju okupācijas varas atstātās postažas.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē