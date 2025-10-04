Overcast 10.2 °C
S. 04.10
Francis, Modra
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#aal #kaitēkļi #kartupeļi

Dārzeņu slimības un kaitēkļi oktobrī

Māra Bērziņa, VAAD Kurzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore / Agro Tops
2025. gada 04. oktobris, 14:30
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 04. oktobris, 14:30
Sprakšķa kāpurs.
Sprakšķa kāpurs.
Foto: Māra Bērziņa / Latvijas Mediji

Kartupeļu audzētājiem, sevišķi slapjajos novados dzīvojošiem, laikapstākļi ieviesa korekcijas jau kopš stādāmā laika.

Reklāma

Turpmāk, kā nu kuram paveicās – dažviet kartupeļi sāka bojāties vai vispār noslīka nebeidzamo lietavu ietekmē, citviet izauga laba raža, jo mitruma šogad bija tieši tik, cik vajadzīgs. Būtu labi, ja visi kartupeļi tiktu zem jumta, kamēr temperatūra nav noslīdējusi zem 10 0C, jo, gaisam atdziestot, bumbuļi noteikti gūs vairāk mehānisko traumu – bumbuļu miza kļuvusi ievainojamāka. Savukārt lietainā laikā vāktajiem kartupeļiem liela iespēja ātrāk inficēties ar puvēm, jo mitrums tām ir lielisks sabiedrotais.

Kartupeļu lakstu puves bojājums.
Kartupeļu lakstu puves bojājums.
Foto: Māra Bērziņa / Latvijas Mediji

Kartupeļu lakstu puve, veģetācijas periodā inficējusi un raitā solī nokaltējusi kartupeļu lakstus, parasti pie sasniegtā neapstājas un, lietum palīdzot, inficē bumbuļus uz lauka. Novāktajiem sākumā ir tikai grūti pamanāmi mizas iegrimumi, līdz pēc pāris nedēļām lieli un skaisti kartupeļi neder pat lopbarībai. 

Postošāk tas novērojams to stādījumu ražā, kuros slimība netika ierobežota, jo slimība ir viltīga – daudz kas atkarīgs no fungicīdu smidzinājumu shēmas, agrotehnikas un izvēlētās šķirnes.

 Retums šoruden nav bumbuļu smirdošās puves infekcija. Ilgstoši atrodoties pārmitros apstākļos, kartupeļi nespēj elpot – šajā situācijā ātri uzrodas puves ierosinātājbaktērija. Tai nokļūstot glabātavās, baktērijas turpinās darboties, pārvēršot bumbuļus smirdīgā masā. Tas nozīmē, ka 

drīz pēc novākšanas kartupeļu sabērumi jāšķiro – ne visi bojājumi sevi atrāda un ir pamanāmi, ražu vācot.

Uz šāgada puvju fona vairāku kraupju paveidu izpausmes liekas pilnīgi nekaitīgas. Tomēr atkarībā no izplatības intensitātes kraupji pazemina nākamā gada sēklas materiāla un bumbuļu tirgus vērtību vispār, jo izskatās vizuāli nepievilcīgi. Liela nozīme ir šķirnes īpašībām, jo parastā kraupja izplatībā uz mizas dažkārt vienā stādījumā starp šķirnēm vērojamas lielas atšķirības. 

Melnais kraupis.
Melnais kraupis.
Foto: No "Agro Tops" arhīva / Latvijas Mediji

Parastā kraupja klātos bumbuļus varēs ziemā ēst un nākamajā pavasarī stādīt ar nosacījumu, ja caur bojāto mizu tie nebūs inficējušies ar puvēm. Pārtikā un lopbarībā var lietot arī ar melnā kraupja sklerocijiem klātus bumbuļus, bet, izmantojot tos stādīšanai, slimība nākamajā sezonā tiks pavairota. 

Pēdējos gados izplatītāks ir kļuvis sudrabainais kraupis – rudenī mazāk uzkrītošs, bet īpašs ar to, ka piemērotos apstākļos (augsts gaisa mitrums, mitra bumbuļu virsma, gaisa temperatūra virs 3 0C) tas turpina izplatīties glabātavā, un stipras infekcijas dēļ kartupeļi kļūst vieglāki, var ietekmēties dīdzība.

Sprakšķa kāpurs.
Sprakšķa kāpurs.
Foto: Māra Bērziņa / Latvijas Mediji

Diezgan bieži, novācot ražu no nezāļainiem laukiem vai zālājiem atkarotām platībām, kartupeļos sastopami drātstārpu (sprakšķu) kāpuri. Kāpuriem nav nekas pretī nokļūt noliktavā, bet, tiem turpinot baroties, pretenzijas rodas saimniekiem, jo kāpuru radītā mitrā vide veicina puvju attīstību. Drātstārpu radītās dziļās ejas neaprētojas. Bumbuļus vasarā bojā arī maijvaboļu un pūcīšu kāpuri, rudens pusē barojas jaunās lapgraužu vaboles un peļveidīgie grauzēji. Šie grauzēji tomēr ir labāki nekā drātstārpi, jo to izgrauztās vietas aprētojas un neveicina kopējās masas sapūšanu.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Lauka dārzeņi

Lauka dārzeņu platības jau pasen pameta sīpoli. Oktobrī nedrīkst aizmirst par regulāru vizuālu un manuālu sīpolu pārbaudi, jo tad, kad bojājumi ir saožami, sīpolus glābt no kolektīvas sapūšanas jau ir par vēlu. 

Sīpolu kakla puve, sevišķi paaugstināta mitruma un sliktas ventilācijas apstākļos, ātri spēj radīt lielus zaudējumus.

Šomēnes uz noliktavām būs aizceļojušas arī pēdējās galda biešu tonnas no visvēlāk pavasarī sētajām platībām. Galda biešu populārākā slimība ir parastais kraupis, kura pazīmes gan pasliktina biešu vizuālo izskatu, gan uzglabāšanas laikā paver ceļu puvju infekcijai. Slimības ierosinātājs saglabājas augsnē, tā izplatību nav iespējams ierobežot veģetācijas periodā, tādēļ biešu prasībām piemērota lauka izvēle jāizdara laikus. 

Ja galda biešu sējums attīstības laikā nav saņēmis pietiekami daudz bora (B), tad saknēs novērojami serdes puves bojājumi. 

Šādas saknes labāk atšķirot uzreiz, jo sapūstot tās ap sevi veidos bojātu biešu perēkļus. 

Audzētājiem par godu jāatzīst, ka kopumā serdes puve novērojama reti – sakņaugi saņēmuši un tiem izdevies izmantot sabalansētu mēslojumu.

Rudeņos pirms lielo burkānu platību novākšanas pēdējos gados nav novērota burkānu mušas kāpuru nozīmīga invāzija. Audzētāji ar kaitēkli iemācījušies nesadraudzēties, talkā nākot šķirnēm, kuru saknes pieres daļa neizvirzās virs augsnes – līdz ar to mušas kāpuram rodas nepārvaramas grūtības iekļūt saknē. Ja nu kāpuri tomēr saknēs nokļuvuši, tad burkānu novākšanas laikā tie turpina baroties un līdzīgi kā drātstārpu kāpuri gatavi ziemu pārlaist noliktavā. Labāk kāpuru invadēto ražas daļu glabātavā nenovietot, jo izalotās saknes ir pārtikā nelietojamas, trauslas un ļoti atsaucīgas puves ierosinošo sēņu klātbūtnei. Ja laksti ir inficēti ar sēņu izraisītajām slimībām, tad nereti tie ir trausli, un ar kombainu burkānus nevar novākt. Savukārt, vācot ar rokām, novākto burkānu kaudzes nevajadzētu apsegt ar lakstiem, jo pat neliela lietus gadījumā slimības ierosinošās sporas no lakstiem ātri pārvāksies uz saknēm.

Kāpostu audzētāji jau septembrī varēja atpūsties no cekulkodēm, bet oktobrī beigsies visu kaitēkļu aktivitātes. Septembra vidus siltajās dienās virs kāpostu stādījumiem bija vērojams ļoti daudz rāceņu un kāpostu balteņu tauriņu. Domājams gan, ka kāpuri izšķilties vairs nepaspēs, un, ja arī kāds izšķilsies, varenajiem kāpostaugiem mazie kāpuriņi neko satraukuma vērtu vairs nodarīt nespēs. Toties dažas slimības savu aktualitāti nezaudēs. Kāpostus novācot, vienuviet ar veselajām nevajadzētu ievietot ar balto un pelēko puvi inficētās galviņas. No pelēkās puves klātajām galviņām izlido apjomīgs sporu mākonis, kas ir gatavs uz neskaitāmām jaunām infekcijām. 

Pelēkā puve.
Pelēkā puve.
Foto: Māra Bērziņa / Latvijas Mediji

Savukārt baltās puves inficētās vajadzētu īpaši uzmanīgi izvākt no lauka, lai augsnē nesaglabātos melnie slimību ierosinošie sklerociji. Tas nekas, ka kāposti nākamgad šajā laukā neatgriezīsies – sklerociji pacietīgi gaidīs kāpostaugus vai citus slimību atbalstošos kultūraugus vismaz turpmākos četrus gadus. 

Dārzeņu slapjā puve.
Dārzeņu slapjā puve.
Foto: Māra Bērziņa / Latvijas Mediji

Pagrūti uz glabātavu pārvietot ar dārzeņu slapjo puvi inficētu kāpostgalvu, jo tā tikai nosacīti atrodas uz kacena un izkustināta izplata ne to jaukāko aromātu. Ja nu tas nejauši izdodas, tad jārēķinās ar puves izraisītājbaktērijas ātru sadarbību arī ar veselajām kāpostgalvām, tās iznīcinot.

Interneta adresē noverojumi.vaad.gov.lv, atverot karti, arī oktobrī būs aplūkojami VAAD inspektoru pamanītie kultūraugu un tiem kaitīgo organismu izplatības un attīstības novērojumi Latvijas novadu laukos un dārzos.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 

Reklāma
Tēma
Dārzeņkopība
Tēmturi
#aal #kaitēkļi #kartupeļi
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
DDvestkopa

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT
LASI.LV galvenais redaktors Jānis Žilde.

Redaktora vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora ziņu, viedokļu un interviju apkopojumu.

PIERAKSTIES ŠEIT

Redaktora vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora ziņu, viedokļu un interviju apkopojumu.

PIERAKSTIES ŠEIT
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
Reklāma