Vai drīkst pārstādīt 6–7 gadus vecas krūmmellenes? Kā palīdzēt tām ieaugties jaunajā vietā? Jautā Elīna Š. Konsultē krūmmelleņu dārza "Sudraboga" saimniece Elīna Gediņa-Ducena.

Vecāku krūmmelleņu pārstādīšana saistīta ar zināmu risku – jo vecāks un lielāks augs, jo grūtāk tam ieaugties jaunā vietā. Tāpēc der apsvērt, vai nebūtu vienkāršāk iegādāties jaunu krūmu. 

Tomēr, ja nepieciešams mainīt auga atrašanās vietu, var mēģināt to darīt, ievērojot dažus svarīgus nosacījumus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē