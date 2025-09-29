Lauku atbalsta dienests aicina no 2025. gada 29. septembra līdz 29. oktobrim interesentus iesniegt projektu pieteikumus, lai saņemtu atbalstu pasākumā (intervencē) "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē".
Atbalsta mērķis ir palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un pievienoto vērtību, augstas pievienotās vērtības produktu (tostarp bioloģisko) ražošanu, sekmējot produktivitātes celšanu, kā arī eksportspējīgu inovatīvu produktu ražošanu.
Pieejamais finansējums otrajā projektu kārtā kopumā ir 22,69 miljoni eiro.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads un seši mēneši; ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Uz atbalstu var pretendēt juridiskas personas, kas:
- nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi;
- ražo primāro lauksaimniecības produkciju un plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi;
- nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.
Svarīgi! Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti.
Projektu pieteikumi ir jāsniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem