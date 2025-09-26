EP deputāti vēlas lielāku atsevišķu lauksaimniecības budžetu pēc 2027. gada, mazāku birokrātisko slogu lauksaimniekiem un stimulus vides un sociālo mērķu sasniegšanai.
Parlaments uzskata, ka ES kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) nedrīkst iekļaut citās finansējuma jomās vai kļūt par daļu no plašāka kopfonda, ko izmanto dalībvalstis.
Lauku attīstība jāatbalsta neatkarīgi no kohēzijas politikas, norādījuši EP deputāti. Administratīvā sloga mazināšanai lauksaimniekiem jābūt vienam no KLP pamatprincipiem. Ekoshēmām arī turpmāk jāpaliek brīvprātīgām, un tās jāpapildina ar atlīdzību. Pieprasot ievērot prasības par lauksaimniecībā izmantoto zemes platību uzturēšanu labā lauksaimnieciskā un vides stāvoklī, jāņem vērā jau esošās lauksaimniecības prakses.
Tāpat parlamenta deputāti uzskata, ka visiem lauksaimniekiem jābūt pieejamiem inovatīviem un digitāliem risinājumiem, kas atbalsta ilgtspējīgu lauksaimniecību, palielina viņu ienākumus un samazina administratīvo slogu. Lai mazinātu saspringtas pārbaudes procedūras, KLP atbalsta līdzekļu izlietojuma uzraudzība jāveic, izmantojot satelītattēlus un pašsertifikāciju centralizētā elektroniskā ziņošanas sistēmā.
Būtiska ES lauksaimniecības nākotnes sastāvdaļa ir paaudžu maiņa, taču gandrīz 58% lauksaimnieku ES valstīs ir vecāki par 55 gadiem un tikai 6% ir jaunāki par 35 gadiem. Tādēļ deputāti vēlas palielināt finansējumu no KLP un palielināt nodokļu un aizdevumu stimulu skaitu, lai novērstu šķēršļus kļūšanai par lauksaimnieku.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
