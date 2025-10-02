Vienkāršas atbildes uz jautājumiem, kā audzēt kultūraugus, samazinot augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu vismaz uz pusi, šodien nav pieejamas.
Taču pētnieki un eksperti visā Eiropā, tostarp Latvijā biedrība "Zemnieku saeima" un LBTU "Agrihorts", apvienoja spēkus starptautiskajā projektā Oper8 un meklēja dažādus risinājumus, lai pielāgotu labas prakses piemērus ilgtspējīgai nezāļu ierobežošanai bez herbicīdiem vai samazinot to lietojumu.
Projektā Oper8 pieejama digitālās krātuves versija, kurā ir 80 faktu lapas un 100 labākās prakses piemēru ilgtspējīgai nezāļu apsaimniekošanai bez herbicīdiem vai samazinot to lietojumu, kā arī ir izstrādāts E-mācību modulis, lai lauksaimnieki, konsultanti un politikas veidotāji uzzinātu vairāk par alternatīvām metodēm nezāļu ierobežošanā.
Digitālā krātuve apkopo gan pētniecības, gan komercfirmu atzinumus, balstoties uz vairāk nekā 700 zinātniskajām publikācijām un pētījumiem par alternatīvām nezāļu ierobežošanas metodēm.
Katra partnervalsts sākotnēji ierosināja 20 risinājumus, kas tika novērtēti, pamatojoties uz vairākiem faktoriem: to efektivitāti, atbilstību valstu rīcības plāniem un ietekmei uz vidi, sociālo un ekonomisko jomu, kā arī tehnisko gatavību, īstenošanas vieglumu, vajadzību pēc lietotāju apmācības, ieguldījumiem un politikas ieteikumiem. Veicot izmaksu un ieguvumu analīzi, tika noteikti 3–4 pieejamākie risinājumi katrā valstī.
Pēc ekspertu aplēsēm, Latvijas klimatiskajos apstākļos būtu lietojami 12 alternatīvi nezāļu ierobežošanas pasākumi laukaugu sējumos:
joslu sēja jeb platrindsēja un rindstarpu rušināšana; pļaušana virs augiem nezāļu nogatavošanās laikā, kad nobriest nezāļu sēklas; konkurētspējīgu šķirņu izmantošana; rindstarpu kultivēšana, izmantojot kultivatoru ar GPS vadību; precīzā smidzināšana, izmantojot nezāļu kartēšanu; ecēšana; nezāļu provocēšana; aršana; starpkultūru izmantošana; pasējas augi kā organiskā mulča; zālāju iekļaušana augu maiņā.
Digitālā krātuve ar Latvijas piemēriem ir pieejama vietnē: https://inventory.oper-8.eu/en/best-practices-inventory?country=49. Vairāk nekā 80 faktu lapas par alternatīvām metodēm nezāļu ierobežošanai septiņās valodās ir pieejamas Oper-8 mājaslapā: https://www.oper-8.eu/tag/latvia/.
Savukārt E-mācību modulī analizēti dažādi nezāļu veidi un atbilstošā saimniekošanas prakse, kas iedalīta fiziskās, ķīmiskās un bioloģiskās agroekoloģijas stratēģijās. Katra stratēģija ir sīki izpētīta, izmantojot piemērus no dažādiem kultūraugiem, tostarp atklātā lauka dārzkopību un laukaugiem.
Paralēli modulis uzsver arī projekta ieguldījumu politikas izstrādē. Pēc iepazīšanās ar mācību moduļa saturu, dalībnieki tiek aicināti aizpildīt anketu, lai saņemtu sertifikātu par apmācību veikšanu. E-mācību modulis pieejams šeit: https://www.oper-8.eu/knowledge-bank/e-learning/.
Projektā Oper8 ir iesaistītas astoņas operatīvās grupas no septiņām Vidusjūras, Atlantijas un Ziemeļvalstu reģiona valstīm, lai nodrošinātu dažādu ražošanas sistēmu līdzsvarotu pārstāvniecību. Iesaistītās darba grupas ir lauksaimniecības organizācijas, pētnieki un akadēmiskās iestādes visā Eiropā.
Galvenais mērķis ir informēt ieinteresētās personas par alternatīviem nezāļu apkarošanas risinājumiem, izmantojot tīklošanos visā ES.
Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pamatprogrammas Apvārsnis Eiropai.
