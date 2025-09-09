Lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Kuhn" ir atjauninājis savu 'Merge Maxx' lentes vālotāju programmatūru. 762., 952. un 1092. modeļiem tagad ir ISOBUS saskarne, kas atvieglo darbību.
952. un 1092. modeļi ir pieejami ar ISOBUS, savukārt 762. modelis ir pieejams tikai ar savu sistēmu. 952. modeli var pasūtīt ar vai bez ISOBUS. Vālotājus ar darba platumu no 7,5 līdz 10,95 metriem var vadīt, izmantojot traktora ISOBUS sistēmu vai papildu displeju.
Aizmugurējais veltnis, spiediens uz zemi un savācēja augstums ir regulējami. Riepas var īslaicīgi atvienot, lai savāktu gružus grūti sasniedzamās vietās.
Ir uzlabota arī savākšanas sistēma: modificētā sadales vārpstas vadotne uzlabo produkta saķeri, un jauni blīvējumi novērš gružu iekļūšanu iekārtā.
