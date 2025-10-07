Valdība otrdien, 7. oktobrī nolēma palielināt "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" ("Altum") lauksaimniecības, lauku, kā arī zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas finansējumu par deviņiem miljoniem eiro.
Finansējums rasts no Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam finansējuma, informē Zemkopības ministrijā (ZM).
Ministrijā skaidro, ka lēmums uzlabos primāro lauksaimniecības produkcijas ražotāju un nelauksaimnieciskās darbības veicēju iespējas saņemt aizdevumu ieguldījumiem investīcijās un apgrozāmajiem līdzekļiem, kā arī nodrošinās aizdevumu izsniegšanas nepārtrauktību.
Grozījumos arī palielināta iespējamā valsts aizdevuma summa no sešiem uz desmit miljoniem eiro,
ko "Altum" var piesaistīt kā līdzekļus aizdevumu finansēšanai lauksaimniekiem un lauku saimnieciskās darbības veicējiem. Tāpat aizdevuma maksimālais apmērs apgrozāmo līdzekļu iegādei palielināts no 50 000 eiro līdz 100 000 eiro.
Ministrijā skaidro, ka šajā aizdevumu programmā saņemt aizdevumu ir iespējams mazajām saimniecībām, kuru apgrozījums ir līdz 250 000 eiro.
