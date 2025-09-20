Vācu lauksaimniecības tehnikas ražotājs Claas oficiāli prezentējis jaunu lopbarības kombainu sēriju.
Augstākās klases modelis ir Jaguar 1200 ar jaudu vairāk nekā 1100 ZS (iekārta ir jaunās Jaguar 1000 sērijas pārstāvis). Jaunais Claas Jaguar tiks demonstrēts arī gaidāmajā "Agritechnica 2025" izstādē no 9. līdz 15. novembrim Hannoverē, Vācijā. Jauno Jaguar 1000 modeļu sērijveida ražošana ir paredzēta 2025. gada rudenī.
Jaunie lopbarības novācēji ir lielāki, funkcionālāki un visos aspektos efektīvāki nekā pašreizējā 900. sērija. Padeves kameras platums ir 910 mm (salīdzinājumā ar 750 mm 900. sērijai), un zem motora pārsega atrodas jauns 24 litru MAN V12 dīzeļdzinējs, kas attīsta jaudu no 850 līdz vairāk nekā 1100 ZS.
Jaunā sērija kopumā sastāv no četriem modeļiem: Jaguar 1080, 1090, 1100 un 1200.
Jaunās 1000. sērijas produktivitāte ir par 20% augstāka nekā 900. sērijai, un tagad tā sasniedz 500 tonnu stundā.
Mašīnas ieplūdes kanāls ir aprīkots ar četriem hidrauliski vadāmiem priekšpreses veltņiem (atrodas smalcinātāja priekšā). Tie saspiež lopbarības plūsmu viendabīgā masā. Priekšpreses veltņu bloku var hidrauliski pagriezt uz sāniem par 80 grādiem, lai piekļūtu nažu režģim.
Jaunie adapteri ir aprīkoti ar hidrauliskām piedziņām un Cemos Auto Header sistēmu, kas pilnībā automātiski regulē padeves ātrumu atkarībā no Jaguar lopbarības kombaina kustības ātruma un vēlamā griešanas garuma. Ķēdes piedziņas ir aizstātas ar zobratu piedziņām eļļas vannā. Arī ātrums ir divkāršojies.
Iekārta ir aprīkota ar Multi Crop Cracker Classic sistēmu ar zāģzobainu profilu dažādās konfigurācijās un 40% ātruma starpību vai MCC XL Shredlage versijā ar 50% ātruma starpību. Smalcinātājs un tā 310 mm diametra veltņi nodrošina lielu saskares virsmu un garantē optimālu produkta kondicionēšanu visā griešanas garuma diapazonā pat pie maksimālās jaudas.
Jaunajam lopbarības kombainam ir jauns roku balsts ar vadības sviru kabīnē. Tas prasa mazāku piepūli nekā tradicionālā stūres rata pagriešana. Tomēr pati stūre ar diviem braukšanas režīmiem ir palikusi savā vietā. Mašīnu joprojām vada, izmantojot Cmotion sviru labā sēdekļa roku balsta konsolē, vai integrēto Cebis termināli ar 12 collu ekrānu. Satelītu vadībai, savienotajām lauksaimniecības funkcijām, autoparka un objekta pārvaldībai, kā arī pēdējā dokumentēšanai vadītāji var pilnībā paļauties uz GPS Pilot sistēmu un Cemis 1200 termināli.
Cemos Auto Performance funkcija, kas atbild par dzinēja un transmisijas vadību, palīdz vadītājam, pielāgojot braukšanas ātrumu dzinēja slodzei, nodrošināt maksimālu un nemainīgu produktivitāti visā ražas novākšanas laikā. Ja nepieciešams, tā var arī automātiski pielāgot dzinēja jaudu zemas ražas gadījumā. Tas nozīmē, ka Jaguar 1000 sērijas modeļi vienmēr darbojas optimālākajā jaudas diapazonā, kas pozitīvi ietekmē degvielas patēriņu. Savukārt Cemos Auto Crop Flow nodrošina nepārtrauktu lopbarības kombaina darbību visu laiku, automātiski un inteliģenti kontrolējot dzinēja apgriezienus līdz pat pilnīgai strāvas padeves pārtraukšanai mašīnai, ja dzinēja apgriezieni nokrītas zem minimālās iestatītās vērtības.
Jaunais Jaguar 1200 lopbarības kombains sver aptuveni 20 tonnu. Mašīna ir aprīkota ar riepu spiediena regulēšanas sistēmu uz visiem četriem riteņiem. Neraugoties uz plato iekraušanas kanālu, platums ir 3,30 metri ar 800/70 R42 riepām priekšā. Tomēr kombainu var aprīkot arī ar 2,15 metrus augstiem riteņiem: 900/60 R42 kombinācijā ar 710/60 R30 aizmugurē.
Jaguar 1000 sērijas kombainu modeļi ir aprīkoti ar inteliģentu pilnpiedziņas sistēmu tieši no rūpnīcas. Pēc pieprasījuma var piegādāt diferenciāļa bloķētājus uz priekšējās un aizmugurējās ass, kā arī attālinātu riepu piepūšanas sistēmu priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem. Šie risinājumi ļauj strādāt ar maksimālu efektivitāti pat vissarežģītākajos ražas novākšanas apstākļos vai nogāzēs. Šai mašīnai nav pieejamas Terra Trac kāpurķēdes.
