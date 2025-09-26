Paplašināts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Turpmāk laboratoriski būs jāizmeklē arī mežacūkas, kuras nomedītas Cēsu novada Vecpiebalgas un Zosēnu pagastos, Krāslavas novada Kombuļu un Svariņu pagastos, kā arī Limbažu novada Skultes pagastā. Laboratoriski būs jāizmeklē arī mežacūkas, kuras nomedītas Siguldas pagastā un Tukuma novada Zantes pagastā.
Tādējādi turpmāk nomedītās mežacūkas obligāti būs jāizmeklē 29 novadu un sešu pilsētu teritorijās.
ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1082 mežacūkām 27 novadu 166 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 793 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024. gadā - 1433 mežacūkām.
Šogad Latvijā reģistrēti arī 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Vīruss maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, kā arī "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 mājas cūku Ogres novada Lauberes pagastā.
Septembra sākumā vīruss tika konstatēts arī Madonas novada Cesvaines pagastā cūku novietnē ar 41 mājas cūku, Mārupes novada Salas pagastā novietnē ar 29 mājas cūkām, kā arī Bauskas novada Dāviņu pagastā mājas cūku novietnē ar četrām cūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu