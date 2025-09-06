Līdz šāgada 4. novembrim lauksaimniecībā ir noteikta ārkārtējā situācija. Augusta beigās saimnieki savos laukos centušies saglābt, ko vien iespējams. 

Lauku atbalsta dienesta (LAD) apkopotā informācija (saimniecības aizvien turpina sniegt ziņas par postījumiem) uz augusta beigām liecina, ka kopumā skarti ir gandrīz 79 tūkstoši hektāru un kopējie provizoriskie zaudējumi tiek lēsti gandrīz 93 miljonu eiro vērtībā. Zemkopības ministrija (ZM) ir arī apkopojusi informāciju par situāciju Latvijā un 2025. gada augusta ražības un kopražas prognozēšanas rezultātiem. Saimniekiem vaicājām, kādu ražu viņi šajā sezonā kūla un aizvien kuļ, un kāda ir dabas apstākļu ietekme uz ražu.

Nozares ministrija 28. augustā Eiropas Komisijai iesniedza jaunākos datus par pašreizējo situāciju lauksaimniecībā Latvijā. Šajā ziņojumā ZM vērš uzmanību uz ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijas lauksaimniecības nozarē. Eiropas Komisija (EK) ir sākusi padziļinātu situācijas izvērtēšanu Baltijas valstīs. Pašlaik EK ciešā sadarbībā ar Kopīgo pētniecības centru (JRC), kas specializējas agrometeoroloģisko apstākļu analīzē, veic detalizētu datu izpēti par klimatiskajiem un agronomiskajiem rādītājiem reģionā.

