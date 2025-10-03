No šā gada 3. oktobra līdz 3. novembrim lauksaimnieki var pieteikties projektu īstenošanai atbalsta pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās".
Kopējais publiskais finansējums trešajā projektu pieņemšanas kārtā ir 5 miljoni eiro.
Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa.
Pasākuma mērķis ir atbalstīt mazo lauku saimniecību attīstību, lai veicinātu to konkurētspēju, palielinot to ražošanas produktivitāti un efektivitāti.
Projektu īstenošanas termiņi: ja projektā tiek iegādātas ražošanas iekārtas vai tehnika, tā īstenošanai atvēlētais laiks ir viens gads un seši mēneši no brīža, kad LAD apstiprina projektu; ja projektā paredzēta būvniecība vai pārbūve un iekārtu/tehnikas iegāde, tad īstenošanai ir divi gadi no LAD apstiprinājuma dienas.
Projektu pieteikumi ir jāsniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Detalizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem ir pieejama dienesta tīmekļvietnē Atbalsta veidi Projekti un investīcijas.
Atbalstu iespējams saņemt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam ietvaros.
