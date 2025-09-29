Uzņēmums "Köckerling" ir ieviesis jauno 'Allrounder Profiline 1230' kultivatoru ar darba platumu 12,3 m. Šī universālā mašīna ir paredzēta rugāju apstrādei, augsnes sagatavošanai un mēslošanai.
Jaunais agregāts ir aprīkots ar hidraulisku dziļuma regulēšanu, kas ļauj pielāgot iestatījumus augsnes apstākļiem kustības laikā. Salokāmās sekcijas padara to piemērotu nelīdzenām virsmām.
Seši priekšējie atbalsta riteņi un dubultais STS veltnis nodrošina vienmērīgu apstrādi līdz 14 cm dziļumam ar zaru atstatumu 16,5 cm.
Profiline 1230 var papildus aprīkot ar nažu veltni augu atlieku sasmalcināšanai, izlīdzināšanas dēli (stieni), dubultiem Herkules+ zariem, dubultām ecēšām, svītru noņēmējiem un saķeres pastiprinātāju labākai veiktspējai.
Neraugoties uz lielo platumu, mašīna joprojām ir transportējama, pateicoties salocīšanas mehānismam, kura platums ir līdz 3 m un augstums līdz 4 m.
