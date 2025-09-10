Kā mājās cīnīties ar drozofilām? Jautā Ilze R.

Vasaras beigās un rudens pusē, kad dārzos nogatavojas āboli, bumbieri, vīnogas un plūmes, virtuvē nereti parādās sīkas, bet ļoti kaitinošas radības – augļu mušiņas jeb drozofilas. Tās piesaista pārgatavojušies mīksti augļi, ogas un to sula. Ar vienu vienīgu augļa gabaliņu pietiek, lai dažās dienās virtuvē savairotos liels daudzums šo mušiņu.

Kas jāzina par drozofilām

Drozofilas (Drosophila melanogaster) garums ir tikai 2–4 mm, tās dzīvo vidēji 2–4 nedēļas atkarībā no gaisa temperatūras un barības pieejamības. To attīstības cikls ir ļoti ātrs – siltumā (ap 25 °C) no olas līdz pieaugušam kukainim paiet tikai dažas dienas. Viena mātīte šajā laikā spēj izdēt 300–500 olu, tāpēc populācija pieaug neticami strauji. Vēsākā vidē mušas dzīvo ilgāk, bet vairojas lēnāk. Kāpuri barojas ar augļu un dārzeņu mīkstumu un raugiem, kas rodas fermentācijas procesā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē