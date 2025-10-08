"" Case IH" ir prezentējis jaunu 110 ZS 'Farmall A' traktoru, kas papildinās pašreizējo 90 un 100 ZS traktoru klāstu.
Jaunajam modelim ir uzlabota transmisija ar 12 pārnesumiem uz priekšu un 12 atpakaļgaitā, kā arī elektroniska pārslēgšanas funkcija, kas paātrina darbu ar frontālajiem iekrāvējiem. Hidrauliskais sūknis tagad piegādā 82 litrus minūtē, palielinot eļļas plūsmu un darba aprīkojuma reakcijas ātrumu.
Jaunajam Farmall A ir kompakts dizains, kas nodrošina manevrētspēju slēgtās telpās. Tas ir saderīgs ar Case IH L625 frontālo iekrāvēju, un tā celtspēja ir līdz 6,5 tonnām. 130 litru tvertne samazina degvielas uzpildes biežumu. Braukšanas komfortu uzlabo četru statņu kabīne ar jaunām durvīm un LED apgaismojumu. Digitālais instrumentu panelis pielāgojas apgaismojumam, un ActiveClutch sistēma ļauj vadīt traktoru ar vienu kāju.
Turklāt modelis piedāvā papildu opcijas un uzlabojumus, tostarp Pro 700 Plus monitoru un ISOBUS saderību.
Jaunais Farmall A sērijas traktors prezentēts "Sommet de l'Élevage" izstādē Klermonferānā (Francijā) no 7. līdz 10. oktobrim. Tajās pašās dienās tas nonāks arī pārdošanā Eiropas tirgū.
