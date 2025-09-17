Lauktehnikas ražotājs "Kuhn" izstrādājis jauno 'Opticut 33' griešanas rotoru VBP presēm.
Tas ļauj uzstādīt līdz pat 33 nažiem (asmeņiem) tradicionālo 23 vietā, nodrošinot teorētisko griešanas garumu 34 milimetri. Šis atjauninājums atbilst pieprasījumam pēc īsākiem nažiem un smalkākas smalcināšanas.
Jaunā Pro-Active tīrīšanas sistēma aktivizē asmeņus, ļaujot tiem pacelties un nolaisties, lai noņemtu netīrumus. Tas atvieglo asmeņu izņemšanu no asināšanas spraugām, novēršot asmeņu iesprūšanu.
Tagad nažus ir iespējams tīrīt, kad tie netiek lietoti presēšanas laikā, kas samazina aizsērēšanu un netīrumu uzkrāšanos.
Pagaidām jaunais Opticut 33 griešanas rotors ir pieejams tikai Kuhn VBP 7100 ietinējpresei.
