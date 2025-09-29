Zemgales rajona tiesa pasludinājusi dārzeņu pārstrādes uzņēmumu SIA "Kale Latvia Organic" par maksātnespējīgu, liecina informācija Maksātnespējas reģistrā.
Tiesa lēmumu pasludināt kompāniju par maksātnespējīgu pieņēmusi 9. septembrī. Kreditoru pieteikšanās termiņš ir 10. oktobris.
Par "Kale Latvia Organic" maksātnespējas administratori iecelta Baiba Abzalona.
Jau ziņots, ka 2025. gada 10. aprīlī Zemgales rajona tiesa ierosināja "Kale Latvia Organic" tiesiskās aizsardzības procesa lietu, taču 13. augustā lieta tika izbeigta, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nebija atbalstījis Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, kompānijai šogad 23. septembrī bija administrēto nodokļu parāds 8519 eiro apmērā. Tomēr VID nevar sniegt precīzu informāciju par nodokļu nomaksas situāciju, jo nodokļu maksātājs nav iesniedzis visas nepieciešamās deklarācijas.
2024. gadā "Kale Latvia Organic" strādāja ar 34 083 eiro apgrozījumu un 327 839 eiro zaudējumiem, liecina "Firmas.lv" informācija.
Kompānija reģistrēta 2021. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Kompānija pieder Jeļenai Solomatinai (60%), Laurai Atelsonei (20%) un Krievijas pilsonei Natālijai Sibiļskai (20%).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu