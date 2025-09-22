Zaļbarība, rupjā barība, sakņaugi ir ļoti tilpumaini, un truši nespēj apēst tik daudz šīs barības, lai nodrošinātu organismu ar visām vielām. Tādēļ trušu racionā iekļauj spēkbarību (koncentrātus). Tā ir maztilpumaina barība un satur daudz kaloriju – 9,7–15,5 MJ maiņas enerģijas/kg. Tā ir pamatavots tādām vielām kā olbaltumvielas, tauki, ogļhidrāti un minerālvielas.

Truši ir augēdāji dzīvnieki ar ļoti intensīvu vielmaiņu. Jāievēro, ka barības enerģijas un proteīna vajadzība trušiem mainās atkarībā no fizioloģiskā stāvokļa un gadalaika. Ziemā šī vajadzība ir augstāka, kas izskaidrojams ar paaugstinātas siltumprodukcijas nepieciešamību aukstā gadalaikā.

Pie spēkbarības pieskaita ar ogļhidrātiem bagātus graudaugus, ar proteīnu bagātus pākšaugus, ar taukiem bagātās eļļas augu sēklas un granulēto kombinēto spēkbarību.

