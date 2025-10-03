Sunny 11.2 °C
Elektroauto: Ko auto ražotāji mums nestāsta

LASI.LV / Latvijas Mediji
2025. gada 03. oktobris, 11:30
2025. gada 03. oktobris, 11:30
Elektroauto uzlāde.
Elektroauto uzlāde.
Foto: Publicitātes

Kad runa ir par elektroauto, ražotāji sola brīnumus – milzīgu nobraukumu, zibenīgu uzlādi un niecīgu patēriņu. Taču, kā bieži notiek, realitāte nav tik rožaina.

Artura Svekra, Ignitis ON tīkla attīstības vadītāja, apkopotā informācija par šī gada Latvijas E-Auto konkursam pieteiktajiem elektroauto parāda pavisam citu bildi – tādu, kas slēpjas aiz reklāmas lozungiem un tehniskajiem katalogiem.

Bruto un neto jeb “neredzamā baterija”

Baterija ir elektroauto sirds. Ražotāji labprāt lepojas ar tās lielo izmēru (bruto kapacitāti), taču reāli izmantot var tikai daļu – neto kapacitāti.

Un šeit sākas pārsteigumi. Dažiem modeļiem starpība ir pavisam neliela, citiem – vairāk nekā 5 kWh. Ko tas nozīmē? Ka “uz papīra” esošie kilometri realitātē nemaz nav pieejami.

Ar Voyah jau pieredzēts, ka šī starpība var būt tik maza, ka pie 1% atlikuma auto var vienkārši apstāties. Iedomājieties – panelī vēl rādās “vēl varu aizbraukt”, bet auto pasaka: “viss, pietiek”.

Nobraukuma ilūzija

Oficiālie rādītāji tiek balstīti uz WLTP testiem. Tie ir laboratorijas apstākļi, kas reālajai dzīvei ir tikpat tuvi kā “Instagram” filtri īstām sejām.

Savukārt EVDB testu dati rāda daudz piezemētāku bildi. Atšķirība starp solīto un reālo nereti sasniedz vairāk nekā 100 km. Tātad, ja bukletā rakstīts “500 km”, tas bieži nozīmē vien 380–400 km uz ceļa.

Uzlādes jauda – tikai skaists cipars

Reklāmās bieži tiek piesaukts maksimālais uzlādes ātrums: “200 kW”, “250 kW”, “pat 300 kW!”. Skaisti, bet šāds ātrums parasti redzams tikai dažas minūtes.

Patiesībā svarīgākais ir vidējais uzlādes ātrums. Tabulā šis rādītājs pārvērsts kilometros – cik tālu mašīna spēj aizbraukt, ja to lādē vienu stundu pie 10–80% uzlādes. Un te jau kļūst skaidrs, ka ne visi elektroauto ir tik “ātri”, kā ražotājs gribētu, lai mēs domājam.

25 minūtes? Tikai ideālajā pasaulē

“10–80% tikai 25 minūtēs!” – šādu solījumu esam dzirdējuši bieži. Bet tie ir ideāli apstākļi: baterija perfekti uzsildīta, ārā +20°C un uzlādes stacija ar pilnu jaudu. Reālajā dzīvē tas ir retums. 

Ziemā, kad baterija auksta, vai karstā vasaras dienā, kad tā pārkarsusi, uzlāde var aizņemt par 10–20 minūtēm ilgāk. 

Un tas jau ir būtisks gaidīšanas laiks.

Tabula.
Tabula.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Solījumi vs. realitāte: uzlādes ātrums

Bieži vien elektroauto uzlādes ātrums reālajā dzīvē nesasniedz ražotāja solīto maksimālo jaudu. Tam ir vairāki iemesli – akumulatora temperatūra, uzlādes stacijas pieejamā jauda, automobiļa programmatūras uzstādījumi un pat ārējie laikapstākļi.

Tāpat kā ar norādīto patēriņu, arī ar uzlādes līknēm jāatceras, ka solītie rādītāji iegūti ideālos apstākļos. Ikdienā uzlāde bieži ir lēnāka – bet tam ir arī pozitīva puse. Lēnāka uzlāde palīdz pasargāt akumulatoru un pagarina tā mūžu.

Cik kilometrus iegūst vienā uzlādes ciklā?

Skaitīt minūtes ir viena lieta, bet svarīgāk ir saprast – cik kilometrus auto patiesībā iegūst vienā uzlādes ciklā (no 10 līdz 80%).

Daži modeļi ir efektīvāki un dod vairāk, citiem, neskatoties uz lielāku jaudu, gala rezultāts ir pieticīgs. Te nu atklājas patiesā atšķirība starp inženierijas kvalitāti un mārketinga skaistiem solījumiem.

Elektroauto uzbūve.
Elektroauto uzbūve.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Baterijas mūžs un uzlādes ciklu slogs

Katram akumulatoram ir savs mūžs – apmēram 1000–1500 uzlādes ciklu. Tabulā redzams, ka, lai nobrauktu 100 000 km, dažiem modeļiem ideālos apstākļos nepieciešami vien 200 cikli, bet citiem – vairāk nekā 400.

Reālajā dzīvē apstākļi reti ir ideāli, un šie skaitļi tikai pieaug. Tas nozīmē, ka baterija ātrāk sāk zaudēt ietilpību.

Laiks, kas aiziet uzlādei

Var paskatīties arī no cita skatu punkta – cik darba stundu autovadītājs pazaudē, gaidot uzlādi pie DC stacijām. Piecu gadu laikā tie ir simtiem stundu.

Šis ir aspekts, par kuru ražotāji klusē. Jo kam gan patiktu reklāmā lasīt: “Šis auto prasīs 400 stundas tavas dzīves nākamo piecu gadu laikā, tikai lai to uzlādētu.”

Baterijas cena – cik maksā kustība no A līdz B

Un visbeidzot – cena. Pērkot elektroauto, mēs būtībā pērkam bateriju. Ja sadalām auto cenu ar baterijas kapacitāti, tad dažiem modeļiem viens kWh izmaksā vairāk nekā 800–1000 EUR.

Tirgū baterijas 1 kWh maksā aptuveni 100–120 EUR. Pārējais ir inženierija, zīmols un, protams, mārketings.

Ko no tā visa mācīties?

Elektroauto pasaulē cipari ir kā reklāmas plakāts – tie izskatās labi no attāluma. Bet, kad pieejam tuvāk, atklājas daudz nianses: baterijas, kas nav tik lielas, nobraukumi, kas nav tik gari, un uzlādes, kas nav tik ātras.

Un tomēr – šī informācija nav biedēšanai. Drīzāk tā ir iespēja izvēlēties gudrāk. Jo, ja mēs zinām, ko ražotāji nestāsta, mēs varam labāk saprast, kurš auto būs piemērots tieši mūsu ikdienai.

