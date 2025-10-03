Elektroauto: Ko auto ražotāji mums nestāsta

Kad runa ir par elektroauto, ražotāji sola brīnumus – milzīgu nobraukumu, zibenīgu uzlādi un niecīgu patēriņu. Taču, kā bieži notiek, realitāte nav tik rožaina.
Artura Svekra, Ignitis ON tīkla attīstības vadītāja, apkopotā informācija par šī gada Latvijas E-Auto konkursam pieteiktajiem elektroauto parāda pavisam citu bildi – tādu, kas slēpjas aiz reklāmas lozungiem un tehniskajiem katalogiem.
Bruto un neto jeb “neredzamā baterija”
Baterija ir elektroauto sirds. Ražotāji labprāt lepojas ar tās lielo izmēru (bruto kapacitāti), taču reāli izmantot var tikai daļu – neto kapacitāti.
Un šeit sākas pārsteigumi. Dažiem modeļiem starpība ir pavisam neliela, citiem – vairāk nekā 5 kWh. Ko tas nozīmē? Ka “uz papīra” esošie kilometri realitātē nemaz nav pieejami.
Ar Voyah jau pieredzēts, ka šī starpība var būt tik maza, ka pie 1% atlikuma auto var vienkārši apstāties. Iedomājieties – panelī vēl rādās “vēl varu aizbraukt”, bet auto pasaka: “viss, pietiek”.
Nobraukuma ilūzija
Oficiālie rādītāji tiek balstīti uz WLTP testiem. Tie ir laboratorijas apstākļi, kas reālajai dzīvei ir tikpat tuvi kā “Instagram” filtri īstām sejām.
Savukārt EVDB testu dati rāda daudz piezemētāku bildi. Atšķirība starp solīto un reālo nereti sasniedz vairāk nekā 100 km. Tātad, ja bukletā rakstīts “500 km”, tas bieži nozīmē vien 380–400 km uz ceļa.
Uzlādes jauda – tikai skaists cipars
Reklāmās bieži tiek piesaukts maksimālais uzlādes ātrums: “200 kW”, “250 kW”, “pat 300 kW!”. Skaisti, bet šāds ātrums parasti redzams tikai dažas minūtes.