Sākot ar 8. septembri līdz 22. septembrim kooperatīvās sabiedrības, kā arī valsts zinātniskās institūcijas var pieteikties atbalstam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".
Atbalsts pieejams divos apakšpasākumos: 4.1. "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" un 4.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē".
Projektu kārtā netiks piemērots reģionālais finansējuma sadalījums, atbalsts tiks sniegts ieguldījumiem energoefektivitātei, atjaunojamās enerģijas izmantošanai un emisiju mazināšanai (tostarp bioloģiskajā kontroles sistēmā ietvertām kooperatīvajām sabiedrībām ir atbalstāmi dažādu veidu ieguldījumi, bet atbalstu nepiešķir ieguldījumiem lauksaimniecībā izmantojamo traktoru un ražas novākšanas pašgājējtehnikas iegādei).
Pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", atbalstot ieguldījumus:
- kooperatīvajām sabiedrībām – 2 miljoni eiro;
- valsts zinātniskajām institūcijām – 1 miljons eiro (nodrošinot savu līdzfinansējumu).
Pasākumā 4.2. "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" finansējums ir 2 miljoni eiro, atbalstot ieguldījumus pamatlīdzekļos, izmantojot Tehnikas un iekārtu katalogu.
Pasākuma ietvaros atbalstāmi ieguldījumi tikai pamatlīdzekļu iegādē un būvniecībā, ciktāl tas nepieciešams atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.
Vienā projektu iesniegumu kārtā viens pretendents (izņemot kooperatīvus) var saņemt atbalstu līdz 700 000 eiro, un iepriekš saņemtais atbalsts šajā plānošanas periodā netiek ņemts vērā.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. decembrim.
Precīzi nosacījumi ir skatāmi LAD tīmekļvietnē. Projektu pieteikumi ir jāsniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Projektus var īstenot ar ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu (2014.–2020. gada plānošanas periods).