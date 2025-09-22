Lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'Kuhn' ir prezentējis jauno 5640. sērijas kultivatoru, kas balstīts uz 5635. modeli, bet ar jaunām funkcijām.
Jaunajam modelim ir pārveidots rāmis, lai optimizētu svaru un izturību, uzlabojot veiktspēju mitros apstākļos. Hidrauliskā dziļuma kontrole tagad ir standarta aprīkojumā, kas ļauj regulēt katras sekcijas dziļumu.
Kuhn 5640 ir aprīkots ar peldošu sakabi, kas transportēšanas laikā paceļ riteņus, samazinot nodilumu lielā ātrumā. Arī transportēšanas platums ir samazināts.
Ir pieejami atsperu un K veida stiprinājumi ar dažādiem kātiem, un ir pieejamas sešas agregātu konfigurācijas, tostarp jauna piecrindu ecēša augsnes apstrādes agregāta aizmugurē.
5640. sērijas klāstam ir pievienotas divas kultivatora iespējas ar darba platumu 17 un 18 metri. Kopumā pieejamo agregātu darba platums ir no 6 līdz 18 metriem.
