Lai vasaras pilnbriedā izbaudītu rožu burvību, dodamies uz Madonas novada Barkavas pagasta Birutas rožu Ēdenes dārzu. Tur aizrautīgās rožu kolekcionāres Birutas Belovas zemnieku saimniecībā Saulītes iespējams apskatīt 1030 rožu šķirņu.

Rozes patīk kopš bērnības

Biruta Saulītēs saimnieko jau trešajā paaudzē. Saimniecības pamatnodarbošanās ir cūkkopība, taču nav aizmirsts arī par skaistuma radīšanu dvēselei. “Šīs ir manas dzimtas mājas, ko reiz paša rokām cēla vectēvs,” stāsta saimniece. “Diemžēl viņu vairs neatceros, jo biju vēl pavisam mazs bērns, kad vectēvs devās mūžībā neilgi pēc atgriešanās no izsūtījuma Sibīrijā.”

Rozes dārzā ziedējušas vienmēr. Vecākajai no tām ‘Flammentanz’ ir jau teju piecdesmit gadu. “Agrāk saimniecībā rosījās mana tante, un es viņai palīdzēju jau no mazām dienām. Četrpadsmit gadu vecumā zināju no galvas visas rožu šķirnes. Biju paklausīgais un prātīgais bērns, un tante man daudz ko iemācīja: gan par rožu kopšanu, gan par lopiem un citiem lauku darbiem,” atceras Biruta.

 

