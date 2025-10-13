Kā topošo mežu pārrauga datorredze un droni.

Mežs ir Latvijas zaļā bagātība, kas regulāri jāatjauno, no sēklām audzējot stādus un pēc tam tos izstādot meža platībās. Mūsdienās gan stādu audzēšanā, gan arī jaunaudžu apsekošanā un kopšanā var izmantot jaunākās tehnoloģijas, tostarp mākslīgā intelekta rīkus.

Lai šīs tehnoloģijas un rīkus attīstītu, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) izveidota Precīzās mežsaimniecības pētījumu grupa, ko vada RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes vadošais pētnieks, inženierzinātņu doktors Andrejs Zujevs. “Mājas Viesim” viņš stāsta par vairākiem projektiem, kas palīdz atjaunot mežus, taupot gan laika, gan arī darbaspēka resursus.

Vienā siltumnīcā – līdz pat pusmiljonam stādiņu

Taupīt resursus mežsaimniekiem ir būtiski, jo Latvijā ik gadu atjauno vairāk nekā 40 tūkstošus hektāru meža. Bieži vien, lai iegūtu koku stādmateriālu, vispirms siltumnīcās tiek izsēti daudzi tūkstoši sēklu, kam pusotra līdz divu mēnešu laikā vēl jāizaug līdz derīgam stādam. Koku stādiņu audzēšanā lieti noder jaunākās tehnoloģijas.

Tāpēc RTU pētnieki izstrādājuši tehnoloģiju, kas ļauj automatizēt koku sējeņu augšanas monitoringu siltumnīcās, izmantojot vizuālos sensorus un mākslīgā intelekta tehnoloģijas. 

Tehnoloģija analizē sensoru, mēra relatīvo substrāta mitrumu un sējeņu veselības stāvokli. Par sējeņiem sauc jaunās, no sēklām augošās priedītes, tās ir tikai dažus centimetrus garas.

Lai to panāktu, vispirms bija jāapmāca datu kopu neironu tīkls, ielādējot tajā 100 tūkstošus stādu attēlu. Tā tas iemācījās atpazīt koka sējeņus un nezāles. Nepieciešamā aprīkojuma izstrāde un pielāgošana siltumnīcas infrastruktūrai notikusi sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes kolēģiem, kā arī uzņēmumu “Rīgas meži” un citiem partneriem.

