Dārzkopības nozares analītiskā platforma "EastFruit" norāda, ka katrā no pēdējām trim sezonām Eiropas patērētāji ir piedzīvojuši strauju ābolu cenu kāpumu. Ir sākusies jauna sezona, un tirgus analītiķu prognozes liecina par iespējamu ceturto cenu pieauguma sezonu pēc kārtas – pilnīgi nepieredzētu kādreiz vispieejamākajiem augļiem.

Novērojama pārsteidzoša ābolu cenu inflācija

"EastFruit" salīdzinošie dati, koncentrējoties uz Austrumeiropu, atklāj, cik dramatiski mainījusies bāzes līnija tikai trīs gadu laikā. Līdzīgas cenu tendences, lai gan mazāk dramatiskas, tika novērotas arī Rietumeiropā un Dienvideiropā.

Moldovā vidējās vairumtirdzniecības izmaksas 'Golden Delicious' āboliem, kas ir visizplatītākā šķirne, pieauga no 0,32 USD/kg 2021./22. gadā līdz aptuveni 0,67 USD/kg 2024./25. gadā. Ukrainā pieaugums bija vēl straujāks, tajā pašā periodā pieaugot no 0,26 USD/kg līdz 0,69 USD/kg. Polija sekoja tai pašai trajektorijai, cenām sasniedzot aptuveni 0,60 USD/kg salīdzinājumā ar 0,31 USD/kg 2021./22. gadā. 

 

