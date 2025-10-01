Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīcības plānu skolēnu ēdināšanas sistēmas pilnveidošanai Latvijā, kura mērķis ir nodrošināt skolēnus ar veselīgu un garšīgu maltīti, kas pagatavota primāri no vietējiem produktiem, padziļinot visu ēdināšanā iesaistīto izpratni par veselīgu uzturu, ēšanas kultūru un ilgtspējīgu dzīvesveidu.
Zemkopības ministrs Armands Krauze uzsver, ka ZM ir uzņēmusies vadīt Latvijas skolēnu ēdināšanas sistēmas sakārtošanu, lai beidzot nostiprinātu īsās pārtikas ķēdes un dotu iespēju vietējiem uzņēmējiem aktīvi piedalīties bērnu ēdināšanā. "Vietējā pārtika skolās – tā ir mūsu bērnu spēks un mūsu valsts drošība," tā ministrs.
Rīcības plāns skolēnu ēdināšanas sistēmas uzlabošanai paredz:
- pilnveidot pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu sistēmu,
- stiprināt vietējo pārtikas ražotāju potenciālu, lai uzņēmēji spētu nodrošināt skolas ar pārtikas produktiem,
- sasaistīt izglītības saturu ar ilgtspējīga un veselīga uztura jautājumiem,
- pilnveidot uztura normas izglītības iestāžu audzēkņiem,
- efektīvāk organizēt sadarbību visos skolēnu ēdināšanas ķēdes posmos (lauksaimnieki, pārtikas uzņēmumi, ēdinātāji, vecāku organizācijas),
- samazināt pārtikas atkritumu daudzumu skolēnu ēdināšanā.
Plāna īstenošanai
ZM izveidos vienotu Skolēnu ēdināšanas padomi ar plašu pārstāvību, jo patlaban skolēnu ēdināšana Latvijā ir izkliedēta.
Ar skolēnu ēdināšanu saistītos jautājumus, piemēram, uztura normas, finansējumu, publisko iepirkumu u. c. izskata vairāku ministriju iestādēs bez vienotas koordinācijas, tāpēc neveidojas komplekss skatījums uz skolēnu ēdināšanas nozīmīgumu un netiek izmantots vietējo ražotāju potenciāls bērnu veselības stiprināšanai un uztura paradumu veidošanai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem