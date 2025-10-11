Lielākajā daļā augļu dārzu šis gads ar augļu pārpilnību neizceļas. Āboli brieda un gatavojās piesardzīgi lēni, toties tie bija ļoti atvērti kraupja klātbūtnei dārzā.

Tādējādi šoruden iemācīsimies cienīt pašmāju ābola vērtību, ko pārbagātajos ražas gados īsti neprotam novērtēt. 

Vēlo šķirņu ābolus un bumbierus uz glabātavām turpinās nogādāt vēl oktobrī. Jācer, ka daba atvēlēs sausas dienas šā darba veikšanai, jo ideālāku vietu par mitru augļu sabērumu, lai ātri aktivizētos puves ierosinošās sēnes, grūti iedomāties. Daļa augļu ar augļu parasto puvi jau ir inficējušies kokā no pavisam nelielas kraupja plaisiņas, zara skrāpējuma, kukaiņa vai putna bojājuma, kas pavēris ceļu infekcijai. Paiet nedēļa, un jau netrūkst puves neatgriezeniski sabojāto augļu. 

