Uzņēmums "New Holland" ir ieviesis īpašu W170D šarnīrveida riteņu iekrāvēja versiju skābbarības iekraušanai – W170D + Forage Power modeli.
Tas ir aprīkots ar 255 ZS dzinēju un 1300 Nm griezes momentu, kas nodrošina labāku dinamiku slīpumos. Degvielas tvertnes tilpums ir palielināts līdz 350 litriem.
Lielākajam jaunajam iekrāvējam ar darba svaru 16,4 tonnas ir 3,7 tonnas celtspēja un 4,54 metri pacelšanas augstums. Tam ir ierobežotas slīdes priekšējā ass un ierobežotas slīdes aizmugurējais diferenciālis, kā arī sešpakāpju transmisija ar dzinēja apgriezienu kontroli.
Vēl viens jauns modelis ir W100D ar 8,9 tonnu darba svaru, 112 ZS dzinēju, 3,4 tonnu celtspēju un 3,7 metru pacelšanas augstumu. Tam ir hidrostatiskā transmisija ar diviem ātruma diapazoniem.
Visiem modeļiem ir jauni uzlabojumi, tostarp elektriskie spoguļi, šķēršļu noteikšanas radars un Click and Dig funkcija automatizētai iekraušanai.
