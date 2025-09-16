Elektroenerģijas ražošana saules parkos stiprina lauku saimniecību energoneatkarību un konkurētspēju. Latvijā aizvien vairāk ražo un izmanto saules elektrostacijās ražoto elektroenerģiju.
Lauku atbalsta dienests (LAD) kopš 2022. gada pavisam apstiprinājis 205 saules parku projektus 14,1 miljona eiro vērtībā, toskait publiskais līdzfinansējums 6,4 miljoni eiro, kas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielina par pavisam 18 345 kilovatiem (kW). Vienā LAD atbalstītā projektā uzstādītā saules parka jauda ir vidēji 102 kW. Savukārt Centrālā statistikas pārvalde ziņo, ka pērn saules elektrostacijās ražotas 536 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas – 2,2 reizes vairāk nekā gadu agrāk.
"Agro Tops" salīdzina pēdējos gados uzstādīto saules elektrostaciju darbību divās saimniecībās.
Krimūnu pagasta ZS "Rūķīšu tēja" 50 KW jaudas saules parku (25 kW jaudas parks saimniecībā darbojās jau agrāk) ar LAD piešķirto līdzfinansējumu uzstādīja 2023. gadā, bet Priekules pagasta ZS "Nodegi" 50 kW jaudas saules enerģiju izmanto otro gadu.
ZS "Nodegi" savu saules elektrostaciju uzstādīja bez valsts un ES atbalsta.
Vislielākais patērētājs – saldētava
Krimūnu pagasta ZS "Rūķīšu tēja" saimnieks Raimonds Lignickis ar ārstniecības augiem darbojas kopš 1993. gada, bet ZS "Rūķīšu tēja" ir dibināta 2000. gadā.
Saimniecība patlaban 35 hektāru platībā audzē gan ārstniecības augus, gan arī ogas. Visvairāk audzē kumelītes – to sējumi aizņem 20 hektāru.
Ārstniecības augus ne tikai audzē un sagatavo tējām, bet arī izmanto ēterisko eļļu un krēmu ražošanai. Tirgū pieprasīts produkts ir arī no ēterisko eļļu blakusproduktiem ražotais ziedūdens. Vēl viens darbības virziens ir sulas un sīrupi. "Esam izveidojuši gandrīz bezatlikumu ražošanu. Pārstrādes atlikumi nonāk kompostā un atgriežas augsnē," tā saimnieks.
Viņš atceras, ka pirmie saules paneļi uzstādīti 2014. gadā. "Tolaik tie maksāja kosmisku naudas summu – aptuveni piecas reizes dārgāk nekā patlaban. Izvēlējāmies uzstādīt saules elektrostaciju tāpēc, ka audzējam ogas un glabājam tās saldētavā. Vasarā, kad spīd visspožākā saule, saldētava darbojas bez pārtraukuma. 2023. gadā ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu papildus jau 2014. gadā uzstādītajiem saules paneļiem uzstādījām vēl saules paneļus ar 50 kilovatu kopējo jaudu.
No saules ražotā elektroenerģija patlaban nosedz saldētavas elektroenerģijas patēriņu dienas laikā un arī citas vajadzības,"
tā R. Lignickis. Viņš piebilst, ka saimniecība elektrību pārdod arī kopējā tīklā. Tomēr tai ir uzlikts rāmis – no gandrīz 75 kW jaudas tīklā atļauts pārdot elektroenerģiju no 17 kW jaudas.
Jāpiebilst, ka LAD atbalstu sniedz saules parku būvniecībai ar nosacījumu, ka 80% tajos ražotās elektroenerģijas tērē pašpatēriņam. "Mums patlaban dienas laikā elektroenerģija paliek pāri, tāpēc būtu lietderīgi likt akumulatorus enerģijas uzkrāšanai. Tomēr ne pie tām cenām, kas patlaban ir Latvijā. Vērtēsim, kaut ko nākamajos gados pirksim un tad iegūsim vēl lielāku enerģētisko neatkarību," tā R. Lignickis.