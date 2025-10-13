Overcast 7.1 °C
CSP: Pērn augļu dārzos pieaug bioloģisko pesticīdu izmantošana; dārzeņu laukos — samazinājums

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 13. oktobris, 14:20
Augļu dārzs (ilustratīvs attēls).
Foto: Timurs Subhankulovs / Latvijas Mediji

Pērn salīdzinājumā ar 2019. gadu palielinājies vienam augļu koku un ogulāju hektāram izmantoto pesticīdu daudzums, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati par pesticīdu izmantošanu kultūraugu sējumos un stādījumos 2024. gada ražai.

Apjoma pieaugumu ietekmēja bioloģiska fungicīda un insekticīda plaša lietošana augļu koku aizsardzībā. Taču samazinājies pesticīdu patēriņš dārzeņu un kartupeļu platībās.

Atkarībā no laikapstākļiem pesticīdu lietošana katru gadu atšķiras. Sausos laikapstākļos vairāk attīstās dažādi kaitēkļi, kurus pēc tam kontrolē ar insekticīdu palīdzību, savukārt, ja mitrums ir augsts, attīstās gan slimības, gan nezāļu populācijas, kuras kontrolē attiecīgi ar fungicīdu un herbicīdu palīdzību. 2024. gadā laikapstākļi bija kontrastaini - sausums, karstums, lietusgāzes, atzīmē CSP.

Vērojams pieaugums ābelēm izmantoto pesticīdu apjomā uz vienu hektāru stādījumu - no 820 gramiem 2019. gadā līdz 1,47 kilogramiem 2024. gadā jeb par 80%, bumbieru stādījumiem pieaugums no 1,87 kilogramiem līdz 2,4 kilogramiem jeb par 28%, plūmju stādījumiem - no 300 gramiem līdz 460 gramiem jeb par 57%, bet zemeņu platībām lietojums palicis nemainīgs - 320 grami. Plūmju un ābeļu stādījumos izmantoto pesticīdu apjoma pieaugumu ietekmēja slimību ierobežojoša un ārstējoša bioloģiskā fungicīda (kālija hidrogenkarbonāta) lietojums. Šī bioloģiskā augu aizsardzības līdzekļa lietojums veidoja 86% plūmju dārzos lietoto fungicīdu apjoma un 12% ābeļu platībās lietoto fungicīdu apjoma. Ābeļu un bumbieru stādījumos lietoto pesticīdu apjomu ietekmēja arī bioloģiska insekticīda - parafīneļļas - pieaugošs lietojums. 2024. gadā parafīneļļa veidoja 97% ābelēm lietoto insekticīdu apjoma, bumbieru stādījumos - 99,6%.

"Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā samazinās pesticīdu pieejamība, arī Latvijas lauksaimnieki meklē efektīvus alternatīvus risinājumus, tomēr šādu preparātu deva uz hektāru ir būtiski lielāka, salīdzinot ar sintētiskiem pesticīdiem," '

situāciju komentē Valsts augu aizsardzības dienesta direktora vietnieks Vents Ezers.

Ķiršu stādījumos izmantoto pesticīdu daudzums vienam hektāram samazinājies no 310 gramiem 2019. gadā līdz 260 gramiem 2024. gadā jeb par 16%, aveņu stādījumos no 160 gramiem līdz 130 gramiem jeb par 22%.

Atklāta lauka dārzeņu platībās vērojams pesticīdu patēriņa samazinājums, izņemot kāpostu platības, kur izlietotais pesticīdu apjoms uz hektāru pieauga par 13% - no 860 gramiem 2019. gadā līdz 980 gramiem 2024. gadā.

Izmantotais pesticīdu apjoms vidēji vienam burkānu sējumu hektāram samazinājies par 6% jeb no 3,34 kilogramiem 2019. gadā līdz 3,15 kilogramiem 2024. gadā, sīpolu platībām - par 5% jeb no 3,49 kilogramiem līdz 3,32 kilogramiem, un biešu platībām - par 1% jeb no 1,78 kilogramiem līdz 1,77 kilogramiem.

Samazinājies arī vienam hektāram izmantoto pesticīdu apjoms kartupeļu stādījumos - par 21% jeb no diviem kilogramiem 2019. gadā līdz 1,57 kilogramiem 2024. gadā.

Efektīva nezāļu kontrole dārzeņu platībās ir galvenais nosacījums veiksmīgai ražas izaudzēšanai un novākšanai. Herbicīdi nezāļu apkarošanai visvairāk tika izmantoti biešu platībās - attiecīgi 94% no kopējā pesticīdu apjoma biešu platībās, burkānu platībās - attiecīgi 93%, kāpostu stādījumos - 75% un sīpolu platībās - 56%.

Herbicīdu lietošana pieaugusi kāpostu stādījumu hektāram - no 640 gramiem 2019. gadā līdz 810 gramiem 2024. gadā jeb par 26%, sīpolu platībās - no 1,96 kilogramiem līdz 2,4 kilogramiem jeb par 43%, un zemeņu platībās - no 60 gramiem līdz 90 gramiem jeb par 58%, savukārt biešu platībās herbicīdu patēriņš uz hektāru nedaudz samazinājās - attiecīgi no 1,69 kilogramiem līdz 1,68 kilogramiem jeb par 1%.

Augļu dārzos un ogulāju stādījumos, izņemot ābeļu un zemeņu platības, lietotais herbicīdu apjoms vienam hektāram ievērojami samazinājies.

Fungicīdi 2024. gadā galvenokārt tika izmantoti slimību ierobežošanai ābeļu stādījumos - 55% no kopējā izmantotā pesticīdu apjoma ābeļu dārzos, plūmju stādījumos - attiecīgi 96%, ķiršu stādījumos - 67%, zemeņu platībās - 67%, un kartupeļu stādījumos - 76%.

2024. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, vienam ķiršu platību hektāram izmantotais fungicīdu apjoms samazinājās no 190 gramiem līdz 170 gramiem jeb par 10%, bumbierēm - attiecīgi no 1,24 kilogramiem līdz 1,11 kilogramiem jeb par 10%, avenēm - no 130 līdz 110 gramiem jeb par 10%. Ābeļu un plūmju platībās lietoto fungicīdu ievērojamu pieaugumu ietekmēja bioloģisko fungicīdu izmantošanas palielinājums.

Mazāk fungicīdu izmantots vienam hektāram dārzeņu platību un kartupeļu stādījumu.

Insekticīdu izmantošana kaitēkļu kontrolei pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, ievērojami pieaugusi vienam hektāram ābeļu, bumbieru un ķiršu stādījumu, ko ietekmēja plašāks bioloģiska insekticīda lietojums.

Dārzeņu platībās insekticīdi pērn tika izmantoti ļoti nelielā apjomā - tikai 10% no kāpostu stādījumos izmantotajiem pesticīdiem bija insekticīdi, bet burkānu, biešu, sīpolu, zemeņu, arī kartupeļu stādījumos mazāk nekā 1% no izmantotajiem pesticīdiem bija insekticīdi.

Tēma
Augļkopība
Tēmturi
#aal
