Kā pareizi nomainīt jumta kores elementus? Jāsaved kārtībā gan šīfera, gan bitumena jumts. Padomu lūdz Oskars no Džūkstes.

Lai jumts kalpotu ilgi, periodiski jāpārliecinās, vai čukurs jeb jumta kore ir pasargāta no tiešu nokrišņu ietekmes, bet konstrukcijas nosedzošie materiāli ir labi nostiprināti un nav bojāti.

Apskata, pirms demontē

Jumta kores elementu montāža atkarīga no jumta seguma veida un kores formas. Taisnas formas kores elementus (bitumena, skārda, bezazbesta) stiprina pie augšējām horizontālajām latām katras slīpes augšdaļā ar rievotām jumta naglām vai skrūvēm (atkarībā no materiāla), savukārt noapaļotu jeb kārniņa veida kores pārsegumu stiprina no augšas – pie kores vidū montētas brusas ar jumta segumam piemērotām skrūvēm. Citi pārseguma montāžas risinājumi sastopami valcprofila tērauda, kā arī dakstiņa jumtiem, kur kores elementi var būt nostiprināti ar fiksatoriem vai kaļķu javu.

