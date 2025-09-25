Vācu lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Horsch" ir oficiāli paziņojis par jauno 'Horsch Leeb Xeric 14 FS' pneimatisko mēslojuma izkliedētāju sērijveida ražošanas uzsākšanu, kas paredzēta nākamgad.
Pirmoreiz par šo mašīnu "Horsch" paziņoja jau 2022. gadā.
"Pirmais pneimatiskais mēslojuma izkliedētājs Horsch Leeb Xeric 14 FS sērijveida ražošanā nonāks 2026. gada sezonā. Kopš prezentācijas izstādē "Agritechnica 2023" mašīna ir intensīvi izmantota un ražota pilotpartijās.
Līnija tika īpaši izstrādāta, balstoties uz plašu pieredzi uz lauka. Tagad sākas pilna mēroga sērijveida ražošana, sākot ar modeļu klāsta paplašināšanu un ar jaunām funkcijām un optimizētām tehnoloģijām.
Papildus ierastajam darba platumam 36 un 48 metri, klāsts tagad tiks paplašināts arī ar starpposma versiju 39 metri.
Ar 14 m³ ietilpību, īsu tvertnes uzpildes laiku un ilgu izkliedēšanas laiku apvienojumā ar darba ātrumu līdz 20 km/h šis izkliedētājs piedāvā jaudīgu risinājumu īsākiem mēslojuma lietošanas laikiem," savā paziņojumā norādījis Horsch.
Jāatzīmē, ka uzņēmuma paziņojumā ir minēts arī fakts, ka vēl viens jauns produkts klāstā ir papildu riepu spiediena kontroles sistēma, kas ļauj elastīgi pielāgot vērtības tieši braukšanas laikā.
