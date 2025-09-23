Latvijā aizvien vērojama aitu un to ganāmpulku skaita samazināšanās tendence. Savukārt pamatganāmpulks, aitu mātes, pēdējo divpadsmit mēnešu laikā rāda izaugsmes tendenci, ziņo Lauku atbalsta dienests. 

Mazāk aitu, vairāk aitu māšu

Gada laikā aitu daudzums (LAD operatīvā informācija uz 2025. gada 27. augustu) samazinājies par 2826 dzīvniekiem, bet aitu māšu ganāmpulkos kļuvis par 1003 jeb par 2,9% vairāk. Šāgada 27. augustā to bija pavisam 35 512, kas veidoja 42% no kopējā aitu daudzuma. Gadu agrāk šis rādītājs bija 39,5%.

Šāgada augusta beigās salīdzinājumā ar gadu agrāk ganāmpulkos bija pavisam 838 slaucamās aitas – par 296 jeb par 26,1% mazāk nekā gadu agrāk. Mazāk ir arī aitu ganāmpulku. Šāgada augustā to bija pavisam 2045 jeb par 7,1% mazāk nekā gadu agrāk. Vaislinieku daudzums ir diezgan stabils – 177 vaislinieki pērn augusta beigās un 171 šāgada augusta beigās.

 

