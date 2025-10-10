Lietuvā piecās slaucamo govju novietnēs valsts dienvidrietumos apstiprināti pirmie infekciozā katarālā drudža jeb zilās mēles slimības gadījumi, informē Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).
Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka novietnēs konstatēts infekciozā katarālā drudža trešais serotips, kas pēdējos gados aktīvi cirkulē vairākās Eiropas valstīs.
PVD skaidro, ka slimība dzīvniekiem konstatēta, izmeklējot paraugus laboratoriski, taču inficētajām govīm slimību klīniskās pazīmes nav novērotas.
Dienestā akcentē, ka ar zilās mēles slimību var saslimt liellopi, aitas, kazas un citi atgremotājdzīvnieki.
Slimība nav lipīga, bet to strauji izplata asinssūcēju kukaiņi - miģeles.
Dzīvnieks dzīvnieku ar zilās mēles vīrusu nevar inficēt. Tāpat zilās mēles slimības vīruss neietekmē cilvēku veselību un pārtikas nekaitīgumu.
Lai nodrošinātu infekciozā katarālā drudža agrīnu noteikšanu un iespējamo izplatību, PVD katru gadu izstrādā un realizē slimības valsts uzraudzības programmu. Programmā miģeļu aktīvajā periodā notiek slimības uzņēmīgo sugu dzīvnieku asins paraugu laboratoriska izmeklēšana uz infekciozo katarālo drudzi. Izmeklējamo paraugu apmērs tiek noteikts no visas valsts teritorijas proporcionāli uzņēmīgo dzīvnieku populācijas blīvumam Latvijas novados.
Latvijā līdz šim zilās mēles slimība nav konstatēta, norāda PVD.
Tomēr, ņemot vērā Lietuvā konstatētos slimības saslimšanas gadījumus, PVD pastiprina infekciozā katarālā drudža uzraudzību valstī un preventīvi informē dzīvnieku turētājus, veterinārārstus un citus par slimības apdraudējumu un veicamajām darbībām.
Dienestā skaidro, ka šobrīd papildu pārbaudes netiek plānotas.
Dienests turpinās ņemt paraugus no dzīvniekiem infekciozā katarālā drudža aktīvās uzraudzības programmā un aicinās veterinārārstus un dzīvnieku īpašniekus ziņot par jebkuru aizdomu gadījumu. Katrs no aizdomu gadījumiem tiks rūpīgi izmeklēts, tostarp tiks ņemti paraugi laboratoriskai izmeklēšanai. Paraugu noņemšanas un laboratoriskās izmeklēšanas izmaksas apmaksās PVD.
Ja dzīvnieku īpašniekam rodas aizdomas, ka atgremotājdzīvnieks ir inficējies ar zilās mēles slimības vīrusu, nekavējoties ir jāsazinās ar novietni apkalpojošo veterinārārstu. Zilās mēles slimības konstatēšanas gadījumā, klīniski slimos dzīvniekus simptomātiski ārstē praktizējošais veterinārārsts sadarbībā ar dzīvnieku īpašnieku, bet PVD pastiprināti uzrauga slimības skarto ganāmpulku.
PVD norāda, ka slimības profilaksei ir iespējama infekciozā katarālā drudža uzņēmīgo dzīvnieku vakcinācija pret valstī cirkulējošo slimības serotipu un par šādu nepieciešamību, izvērtējot situāciju, lems Valsts galvenais veterinārais inspektors. Dienestā skaidro, ka šobrīd Latvijā lauksaimniecības dzīvnieki netiek preventīvi vakcinēti pret infekciozo katarālo drudzi, jo veselu dzīvnieku vakcinēšana pret infekciozo katarālo drudzi nav atļauta.
Latvijas veterināro zāļu reģistrā ir iekļautas trīs vakcīnas, kas paredzētas uzņēmīgo dzīvnieku vakcinācijai pret infekciozā katarālā drudža vīrusa trešo serotipu, tostarp "BioBos BTV 3" - aitām un liellopiem, "BLUEVAC-3" - aitām un liellopiem, kā arī "Syvazul BTV 3" - aitām.
