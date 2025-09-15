Ābolu un bumbieru raža dārzos šogad vērtējama kā ļoti pieticīga. Daļu posta paveica pavasara sals, daļa norakstāma uz vēsumu ziedēšanas laikā un tādējādi apputeksnētāju kukaiņu samazināto aktivitāti. 

Kraupim, kā jau kaitīgajam organismam, atradās pietiekami labi apstākļi attīstībai, lai inficētu gan lapas, gan augļus. Septembrī uz āboliem un bumbieriem turpinās attīstīties kraupja sekundārā infekcija. 

Bumbieru stādījumos bumbieru–kadiķu rūsas oranžsārtie plankumi kļūs spilgtāki un no radziņiem lapas apakšpusē izlidos sporas. Sausā un vējainā laikā sporas viegli aizlidos tālu izplatījumā, lai nosēstos pārziemot uz Ķīnas, Virdžīnijas un kazaku kadiķiem. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē