Nav noslēpums, ka, audzējot dārzeņus siltumnīcā cauru gadu, energoresursu patēriņš ir galvenais izmaksu postenis. Runa nav tikai par apsildi, bet par visu mikroklimata parametru nodrošināšanu augiem optimālā (vai vismaz tuvu tam) līmenī.

Nīderlandē jau vairākus gadus tiek veikti pētījumi par energoneitrālo siltumnīcu izmantošanas iespējām. Proti, par tādām siltumnīcām, kas patērē tikpat daudz enerģijas, cik uzkrāj pašas. 

Nupat firmā Botany ir pabeigts izmēģinājums ar gurķu audzēšanu ziemas periodā gandrīz pilnīgi bez gāzes izmantošanas. Tas tika nodrošināts ar aktīvu gaisa nosusināšanu, siltuma rekuperāciju un intensīvu siltumu taupošu ekrānu izmantošanu. Tas bija viens no Interreg projektiem starp Beļģiju un Nīderlandi.

